Enfermera tomó carro para viajar segura y terminó siendo hurtada por el conductor

El pasado 30 de julio en Bogotá, una enfermera del Hospital Infantil Universitario de San José pidió a través de una app un servicio de carro para, dice, transportar seguro el dinero del arriendo que se disponía a pagar.

Cuenta que durante el trayecto que inició en el barrio 20 de Julio, localidad de San Cristóbal, el conductor a quien identificó como Carlos Gil, le empezó a preguntar que hacía, en que trabajaba y cuál era la actividad que iba a hacer. “Llegó un carro de placas CZU 277. Me recoge y me empieza a hacer preguntas”.

Ante esta conversación, el presunto responsable se desvía y se dirige a un parqueadero ubicado en el centro de la capital, más exactamente en la Calle 26 con Carrera 10. Allí ingresan, la intimida con arma blanca y le roba el dinero. Todo esto por alrededor de 22 minutos, según el recibo de pago que ella mostró al periodista de Noticias Caracol.

“Entra a este parqueadero. Dentro del carro me dice que no me mueva. Que actúe y salga normal, porque o si no él me iba a herir con un arma blanca que tenía en ese momento”.

La víctima narró que posteriormente salió corriendo hacía la Plaza de la Mariposa. “Empiezo a llorar desesperada. Solicito ayuda pero la gente ignora este tipo de casos. No prestan ayuda por miedo”.

¿Qué le dijeron las autoridades?

La profesional en salud le narró al mismo medio que como pudo llegó hasta la casa de su mamá y cuando acudió a los policías del 20 de julio, estos le dijeron que no podían atender el hecho pues no era zona de su jurisdicción.

“Le comentó al uniformado de turno el caso. A lo cuál me dice que lo primero que tenía que haber hecho era buscar un policía del sector por dónde me robaron y que ellos no podían hacer nada”. Su celular, el dinero del arriendo y sus documentos fueron las pertenencias hurtadas.