Rodolfo Hernández podría salir del Senado y a esto se dedicaría

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial derrotado por Gustavo Petro en las elecciones del pasado 19 de junio, finalmente se posesionó el pasado 20 de julio junto a los demás congresistas que legislarán en los próximos cuatro años desde el Congreso de la República. Tras varias declaraciones en las que afirmó no estar seguro, el excandidato tomó la silla que le pertenece por derecho, tras haber quedado segundo en la contienda electoral, con 10′604.656 de votos. Pero al parecer, va a renunciar, le explicamos los detalles.

La fórmula vicepresidencial del entonces candidato, Marelen Castillo, también decidió aceptar su curul en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Rodolfo Hernández podría no durar mucho en el Congreso, pues al parecer tendría otros proyectos. El congresista fue elegido como presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso, la cual estará conformada por delegados de todos los partidos políticos.

También le puede interesar: Rodolfo Hernández comparó al Congreso con una corraleja

La decisión la habría tomado el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, tras una reunión en la que él mismo le entregó la designación, la cual fue criticada por otros congresistas y usuarios en redes sociales, que alegaban una incoherencia, pues el excandidato está investigado por delitos relacionados con corrupción.

Rodolfo Hernández renunciaría al Congreso

Sin embargo, el tránsito por el Congreso del ahora senador podría no durar mucho, según habría dado a conocer el senador Jota Pe Hernández, quien habría respaldado en campaña al exalcalde de Bucaramanga. Al parecer, y según comentó, el excandidato buscaría aspirar a la gobernación de Santander en las elecciones del próximo año 2023.

“Yo no quiero que se vaya del Senado, pero reconozco que como Gobernador le haría muy bien a Santander”, fueron las declaraciones que dio a Vanguardia Liberal el senador, que aseguró tener casi certeza de que el senador abandonaría ese recinto.

Lea también: Marbelle ahora no le cree a Rodolfo Hernández y dice que habla “mie...”

“Lo sé de primera mano. Es muy poco lo que estará en el Congreso. Me gustaría que se quedara, pero él es un ejecutivo, un empresario y le gusta estar más en esa área. Entonces creo que para Santander sería muy buen aporte su gobernación”, agregó el senador en una entrevista para Semana.

Cabe mencionar que el senador Jota Pe se manifestó sobre el retiro de su apoyo al candidato Rodolfo Hernández en campaña, pues alegó que no fueron de su agrado las personas que terminaron rodeándolo. “Para mí, Rodolfo ha sido uno de los mejores, por no decir el mejor alcalde que ha tenido Bucaramanga, y conozco de primera mano su lucha anticorrupción en la Alcaldía. Por eso, lo apoyé a la Presidencia. Yo, reitero, me aparté de él no por él, sino por quienes lo rodearon”, señaló.