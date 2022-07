“Petro podría ser la tercera versión de Juan Manuel Santos″: Miguel Uribe

Miguel Uribe- Getty Images Miguel Uribe- Getty Images (Gabriel Aponte/Getty Images for Concordia Summi)

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, en medio de una entrevista en la que se enfrentó a la representante a la Cámara Catherine Juvinao, cuando se abordaba el tema de la disminución del salario de los congresistas. La representante aseguró que el uribismo ha estado 20 años en el poder, a lo que el senador respondió que eso era falso, que muchos sectores han utilizado ese discurso para llegar al poder, y que Petro es la tercera versión de Juan Manuel Santos.

Lo que dijo Juvinao fue: “yo quisiera saber si eso fuera tan fácil, como dice Miguel, el uribismo 20 años en el poder, ¿por qué no lo hizo?”. A lo que el senador respondió diciendo que eso ha sido “una mentira”.

“No es verdad que el uribismo lleva 20 años. A ustedes o algunos sectores, porque no quiero entrar a generalizar; algunas personas han querido construir sobre esa mentira para llegar al poder. Pero, Álvaro Uribe gobernó del 2002 al 2010, del 2010 al 2018 Juan Manuel Santos, que no es el uribismo”, afirmó el senador.

Luego prosiguió diciéndole a la representante que: “quiero darte una noticia, se parece más Juan Manuel Santos a Petro que a cualquier otra cosa. Petro podría ser Juan Manuel Santos tres o Samper 2. Entonces, no es verdad que el uribismo lleva 20 años”.

Asimismo, se refirió que las mayorías de las que la representante hizo referencia, Uribe le contestó que: “durante los últimos 20 años, te digo, tú mayoría, la aplanadora que ustedes han construido, cuenta con esas mayorías, esos partidos. Son esos partidos a los que tú estás criticando echándonos la culpa a nosotros que somos solo un partido, los que tú tienes al lado tuyo”.

Uribe fue enfático al decirle a Juvinao que “son ustedes los que están gobernado con los mismos que han gobernado buena parte de los años, o los ministros que ustedes tienen, ¿no fueron ministros?, o los senadores que ustedes tienen en las bancadas no son los mismos que tenían el poder hace ocho años con Juan Manuel Santos”.