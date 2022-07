Estas son las condiciones para que los bicitaxis puedan seguir rodando en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó las condiciones que deben cumplir los bicitaxis para poder continuar funcionando en la capital del país. Aseguró que no deberán salir de circulación aquellas que funcionan a pedal o que son eléctricas; mientras que los mototaxis sí violan las normas de tránsito y no podrán transitar.

Puede leer: Gustavo Petro se reunió con Claudia López

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, López explicó que los bicitaxis no son los que deben salir de circulación, sino los mototaxis.

“El uso de la bicicleta y el bicitaxismo siempre ha sido bienvenido en Bogotá. Saben que soy usuaria de la bicicleta y promuevo sus uso. Pero aclaremos qué es bicitaxismo y qué no lo es. Bicitaxismo es ir en una bicicleta a pedal, puede ser individual o colectiva, a baja velocidad o a veces bicicleta eléctrica a muy baja velocidad. Eso lo promovemos individualmente para que las personas tengan mejor salud. Bicitaxismo no es ponerle motor, gasolina y alta velocidad a una bicicleta e irse por andenes y espacios públicos peatonales. Eso no es bicitaxismo, eso es mototaxismo”, explicó López.

López fue enfática en que se debe tener claro que el bicitaxismo es a pedal y mototaximo es “una bicicleta pero con motor con gasolina y alta velocidad. Eso está atropellando peatones (...) cada vez tenemos más accidentes graves por ese mototaxismo en andenes y espacios públicos peatonales”.

Luego agregó que: “el mototaxismo en andenes y espacio público peatonal nunca ha estado permitido, ni en Bogotá, ni en ninguna ciudad de Colombia, porque es peligrosísimo”.

Lea también: Las propuestas de Claudia López a MinTransporte para regular bicimototaxis en Bogotá

¿Está permitido el bicitaxismo en Bogotá?

La alcaldesa aclaró que el bicitaxismo está permitido en la capital del país, porque está organizado y es un servicio complementario al servicio de transporte masivo.

“El bicitaxismo está permitido en Bogotá, lo organizamos, es complementario a los buses zonales, a los alimentadores, porque nos sirven mucho en ciertos barrios, no tiene ningún problema. Bicitaxismo a pedal, sin motor, sin gasolina”, puntualizó la mandataria.