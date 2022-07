¿Bus del SITP sin piso? Pasajeros denuncian su vida en riesgo por abandono de vehículo

La ciudad de Bogotá todos los días es escenario de hechos curiosos, inéditos y sorprendentes a los que la ciudadanía siempre está atenta. El sistema de transporte masivo de la ciudad, TransMilenio, también es constante objetivo de críticas en redes sociales y esta vez, el llamado provino de una ciudadana que vio su vida en riesgo y la demás pasajeros por un vehículo sin piso.

Sí, así como lo está leyendo, un hueco en el piso de uno de los vehículos articulados del sistema de transporte es el protagonista en esta nueva denuncia, que surgió de un video que se ha hecho viral en redes sociales. Una ciudadana tomó su celular para hacer una denuncia por el abandono de un vehículo, que pone en riesgo la vida de las personas que lo abordan diariamente.

El hecho se presentó en la localidad de Bosa, específicamente con la ruta de buses azules SITP número 731, que sale de esta zona hacia el centro de la ciudad. La ciudadana habla en el video y reclama que la vida de los pasajeros se pone en riesgo por cuenta de un hueco en medio de las sillas y el corredor de tránsito del vehículo.

El video muestra cómo más allá del vacío, que parecer ser por la ausencia de una de las compuertas que tiene el vehículo en el suelo, se ve el pavimento que va dejando atrás el vehículo en movimiento. Además, la ciudadana muestra que en el bus se transportan decenas de personas, que van de pie, incluso justo al lado del gran agujero, que tienen que esquivar para bajarse por la parte de atrás del bus.

Por su parte, la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, denunció la situación y llamó la atención de la empresa TransMilenio por este vehículo que pone en riesgo a los pasajeros. “Increíble que un bus en estas condiciones transite y ponga en riesgo la vida de las y los pasajeros. ¿Qué explicación hay para esto?”, dijo la cabildante al respecto.

Los usuarios del sistema en redes sociales también se han manifestado indignados por el hecho. “El Sitp seguirá con estos y otros problemas si no existe un verdadero control y supervisión a la operación. No es gusto que Bogotá tenga un sistema débil de transporte y siempre todo es en favor de operadores ya no más de lo mismo”, dijo un internauta.

“Me parece que esa tapa se la robaron y el conductor ni por enterado, no creo que dejen despachar un articulado así”, fue otro de los comentarios que hizo un usuario. “Que peligro. La secretaria de movilidad no debería permitir la movilidad de ese bus, hasta que no arreglen. Es un peligro para la vida de los pasajeros”, también dijo otra usuaria.