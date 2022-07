¿La malinterpetraron? Juvinao tuvo que pedir perdón por polémica de vacaciones de congresistas

La representante a la Cámara electa por el Partido Alianza Verde, Cathy Juvinao, está en el centro de atención del escenario político por cuenta de unas declaraciones que la pusieron en aprietos y hasta la obligaron a pedir disculpas. La polémica se desató cuando la congresista sugirió que los congresistas merecían más vacaciones en comparación con un trabajador de cualquier otra profesión.

Las palabras de la representante se dieron en medio de una entrevista para W Radio, en donde el periodista Juan Pablo Calvás la interrogó con respecto al proyecto de ley de reforma al Congreso que radicó junto a los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar. Este proyecto tiene el objetivo, según la representante, de reducir el salario de los congresistas, además de recortar sus vacaciones de 4 a 2 meses en el año.

Precisamente sobre esta última intención se desató la polémica en la entrevista, pues la representante, a pesar de señalar la intención de reducir el periodo de receso legislativo, también sugirió que aún así los congresistas merecen más días de vacaciones que los de un trabajador en otras profesiones.

Lo que dijo Cathy Juvinao sobre vacaciones de congresistas

“No cabe la comparación de la labor legislativa con la de un trabajador de cualquier otra profesión. No es lo mismo. La dinámica no es igual. La responsabilidad que tiene un legislador de pensar las leyes del país…”, fueron las palabras que pronunció la representante. Pero no terminó sus declaraciones antes de que el periodista Calvás la interpelara para reclamarle por lo que estaba diciendo.

“¡Perdóneme, pero acá tengo que ponerme del lado de los colombianos en general! ¡¿Acaso ustedes están haciendo algo superhumano?! ¡¿Están descubriendo la verdadera realidad de para qué sirve la materia oscura de la galaxia?! ¡Ustedes están haciendo leyes! ¡¿Cómo me va a decir que trabajan de una forma más extraordinaria que el resto de los colombianos?!”, le dijo el periodista.

La representante le respondió y dijo que pese a no ser una labor extraordinaria, la labor de legislar sí es distinta. “Por favor, no poner palabras en mi boca que no he dicho. No he dicho que sea una labor extraordinaria. He dicho que es distinta. Lo primero que debemos desnaturalizar es el receso legislativo como vacaciones. No son vacaciones. En el receso legislativo un congresista juicioso está trabajando con su equipo jurídico”, dijo.

En redes sociales, la representante fue criticada por sugerir que los congresistas tenían una labor diferente y por ende merecían más días de vacaciones que los 15 regulados para los trabajadores en otras profesiones en el país. “Jajajajaja el taxista con el que voy y yo merecemos más vacaciones que Cathy Juvinao. Ambos trabajamos de 5 am a 8 pm desde hace AÑOS. @CathyJuvinao ahora los honorables congresistas o ‘youtubers’ están trabajando creando vacunas o qué????”, dijo la periodista Laura Palomino en sus redes sociales.

La representante tuvo que pedir disculpas

Por medio de BLU Radio, al representante se volvió a manifestar alegando que se malinterpretaron sus afirmaciones y que no quiso decir que la labor de un legislador fuera mejor que la de un ciudadano. “Si se malinterpretó, ofrezco excusas públicas a la ciudadanía”, dijo al aire en esa estación radial. Al respecto también aclaró que se espera darle vuelta al receso legislativo y volverlo un espacio para “rendición de cuentas”.

“Lo que congresistas hacen actualmente es irse de vacaciones. Nosotros proponemos reducirlo a la mitad y proponemos darle la vuelta al receso legislativo en términos de rendición de cuentas. No son vacaciones, de ninguna manera”, concluyó Juvinao.