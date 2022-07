La cruda violencia reproductiva contra mujeres y niñas en conflicto armado en Colombia

La violencia durante el conflicto armado en Colombia se ensañó de manera diferencial contra las mujeres y las niñas, que estuvieron expuestas a violencia sexual y reproductiva constante, por parte de los diferentes actores armados en conflicto. Así lo confirma el último informe ‘Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva contra mujeres y niñas en el conflicto armado colombiano’, el cual expone los crudos testimonios alrededor de estas violencias.

El nuevo informe, que trabajó el Centro de Derechos Reproductivos junto a la Comisión de la Verdad concluyó que todos los actores armados ilegales, así como algunos miembros de la Fuerza Pública, ejercieron violencias reproductivas sobre niñas, jóvenes y mujeres. Las prácticas ejercidas contra ellas incluyeron anticoncepciones forzadas, esterilizaciones forzadas, embarazos por violación, maternidades forzadas, abortos forzados y otras violencias que de forma directa o indirecta afectaron la autonomía reproductiva.

También le puede interesar: Las cinco mujeres detrás de la gran causa justa

El informe destaca que a pesar de la creciente visibilización de la violencia sexual ejercida contra ellas por parte de actores armados “las violencias que de manera directa afectan las posibilidades de las personas, particularmente de las niñas, jóvenes y mujeres, de decidir sobre su salud reproductiva, han sido poco visibilizadas y en muchos casos las mujeres siguen sufriendo los impactos de estas acciones en su día a día”.

“La maternidad será deseada o no será. Así que si una mujer ha escogido tener hijos como parte de su proyecto de vida, las acciones de ningún actor del conflicto, incluido el Estado, debieron someterla a ninguna acción forzada sobre su cuerpo. En algunos casos también se configuró violencia institucional por la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del conflicto armado, principalmente aplicada por personas a cargo de la provisión de servicios de salud”, explicó al respecto Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.

Los derechos reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos, estos paulatinamente han ampliado su esfera de protección en el Derecho internacional de los derechos humanos y en ordenamientos jurídicos nacionales. En ese sentido, el informe destacada que los derechos reproductivos deben ser garantizados por los Estados incluso en situaciones de conflicto, lo cual incluye garantizar el acceso efectivo a la información y servicios de salud sexual y reproductiva durante su ocurrencia. De la misma forma, estos reconocimientos obligan a los Estados a prevenir, investigar, castigar y reparar de forma integral formas de violencia basada en el género.

En el caso de la esterilización forzada, el informe destaca que no ha sido suficientemente documentada en el conflicto armado, además de recordar el testimonio de una mujer en Santa Marta:

Otra de las prácticas deshumanizantes en el marco de estas violencias fue el embarazo forzado o coaccionado, de la cual el informe destaca que fueron víctimas un importante número de niñas, jóvenes y mujeres. Además, rememoró el testimonio de una niña, que para el momento de los hechos tenía 11 años y fue violada por un miembro de las antiguas Farc-EP en la región del Bajo Calima.

Él se fue a vivir una semana a la casa y él se pasó a mi cama, me violó y ni muecas porque él me tenía un cuchillo por aquí, él decía: “grite y la mato”. De ahí yo mantenía donde mi tía todo el tiempo, pero yo no sabía que estaba en embarazo. Entonces yo mantenía donde mi tía, yo no comía nada (...) Yo no hice nada. Yo me quedaba todo el día en la casa llorando por los rincones, o sea no volví a ser la misma, porque ni el rendimiento académico, yo era la mejor del colegio y de ahí ya no

— Niña víctima de embarazo forzado en Bajo Calima