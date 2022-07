Cruce de palabras entre influenciadores petristas por reducción salarial a los congresistas hasta 2026

La bancada del Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que busca la reducción salarial de los congresistas, tal y como lo habían prometido en campaña, y aunque la idea es que tenga un tope de 25 salarios mínimos (actualmente son 34), la propuesta tiene un punto que causó polémica entre los mismos petristas.

El proyecto de ley habla de las reducciones salariales a partir del 20 de julio del 2026, lo que ha generado muchas críticas de parte de los mismos petristas, como el influenciador David Zorro, conocido el Twitter como ‘Don Izquierdo’.

“Estoy decepcionado. Vuelve y juega. Muchos congresistas durante campaña prometieron reducción de salarios y acaban de afirmar que no será posible. Ahora hablan de congelar los salarios, pero si se se aprueba, se hará hasta el año 2026. Perdimos todos los Colombianos”, escribió el tuitero petrista.

Estoy decepcionado. Vuelve y juega. Muchos Congresistas durante campaña prometieron reducción de salarios y acaban de afirmar que no será posible. Ahora hablan de congelar los salarios, pero si se se aprueba, se hará hasta el año 2026. Perdimos todos los Colombianos. — David Rozo (@DonIzquierdo_) July 27, 2022

Su tuit provocó la reacción de otra influenciadora reconocida del petrismo Laura Daniela Beltrán, mejor conocida como ‘Lalis’, quien señaló que el tema de que se empiece en 2026 no es una “pataleta”, sino que tiene que ver con temas jurídicos.

“No David, yo estoy de acuerdo con lo qué haces en redes. Pero el legislativo tiene mayor responsabilidad y conocimiento. No es una pataleta que sea para 2026, trae unas condiciones jurídicas frente al congelamiento del salario, eso se discute en otras instancias. No desinformes”, respondió la mujer.

No David, yo estoy de acuerdo con lo qué haces en redes. Pero el legislativo tiene mayor responsabilidad y conocimiento.

No es una pataleta que sea para 2026, trae unas condiciones jurídicas frente al congelamiento del salario, eso se discute en otras instancias.

No desinformes — Lalis (@smilelalis) July 27, 2022

Esto no quedó ahí, pues ‘Don Izquierdo’ le refutó diciendo que el problema radicaba en que habían hablado de una reducción salarial en su primer periodo y no en 2026: “Si no se podía cumplir a cabalidad, no se debía prometer durante una campaña. Es un critica válida. Siento que hay una DESILUSIÓN legítima”.

‘Lalis’ le volvió a contestar y señaló que la desilusión está bien, pero que se debe entender la ley, otro tuitero se metió a la conversación y explicó que lo que ellos hicieron es engañar al electorado a lo que ella también respondió.

“Ah eso si me parece de lo más paila. Debieron explicarlo antes, no sé decirle a la gente que eso iba a tomar su tiempo. Pero bueno, esperar qué pasa en el debate aunque todos quedamos”, señaló ‘Lalis’.

El senador Gustavo Bolívar explicó que una de las razones para que rebaje el salario de los congresistas en 2026 es para evitar demandas por parte de los mismos congresistas.

Lo que sí trae el proyecto de ley pronto es una congelación salarial, es decir, que los sueldos de los congresistas no sigan incrementándose hasta el 2026, cuando entraría en vigencia la reducción.