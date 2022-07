“Mi mamá no me perdona que sea gay”: Juan Daniel Oviedo, director del DANE

Juan Daniel Oviedo, director del DANE, habló de su vida privada y se refirió a temas que le han afectado a lo largo de su vida, en especial lo que tuvo que pasar desde el colegio y lo que significó para él que su familia aceptara su condición sexual.

Puede leer: “Así negocia el terrorismo”: Paloma Valencia por asesinato de patrullera en Yarumal

Oviedo en una entrevista con la revista BOCAS se sinceró y habló de lo que ha significado el bullying en su vida, cómo lo ha logrado manejar y cómo fue cuando su mamá se enteró que era homosexual.

“Toda mi vida me ha dolido mucho el bullying. En el colegio lo enfrenté encerrándome en el estudio. Dije: bueno, si no tengo la oportunidad de ser sociable, voy a estudiar y a prepararme para salir adelante. En el trabajo, pues ha sido trabajando. ¿Qué más podía hacer? Yo no iba a salir a decir: como no les gusta la forma en que hablo, busquen otro director del Dane. La única opción era trabajar. Y al final la gente empezó a decir: el man está haciendo la tarea”, dijo Oviedo.

Además, agregó que “reconozco que al comienzo esas críticas me dolieron. Ahora, te tengo que confesar: yo sufro porque siempre estoy en función del reconocimiento, pero no valoro cuando ese reconocimiento viene de afuera. Es un tema personal”.

En relación a su orientación sexual, contó cuál fue la reacción de su mamá cuando se enteró y lo que le dijo cuando tuvo un noviazgo en Francia.

Lea también: No le quisieron ayudar: mujer denuncia brutal golpiza de ladrón en TransMilenio

“Yo me le destapé a mi mamá cuando estaba en un buen momento de mi relación con Benoit. Ella había ido a visitarme en Navidad. Primero le dije que era un buen amigo, pero después le expliqué: esto es así y así. Fue trágico. Se quería devolver. Creo que mi mamá no me perdona eso. Que yo sea gay. Es una de sus frustraciones. Porque ningún novio le ha parecido bueno. Tal vez ella siempre ha soñado con tener un nieto o una nieta mía. También puede ser que, si quiso tanto a mi papá –y uno no puede juzgarla por eso– quiera una descendencia de ese amor”, dijo el director del DANE.