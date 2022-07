Ciudadano denuncia que le rompieron silla de ruedas de su hijo en Avianca

Las aerolíneas en Colombia y alrededor de mundo son objeto constante de críticas por parte de sus usuarios en redes sociales, que han denunciado situaciones graves ocurridas al interior del transporte aéreo o en medio de la cadena de atención del servicio. Esta vez un ciudadano denuncia una irregularidad con una silla de ruedas que habría sido dañada por la aerolínea.

El ciudadano, pasajero de la aerolínea Avianca expresó que se encontraba tomando un vuelo desde la ciudad de Barranquilla y la aerolínea habría dañado la silla de ruedas que funciona para la asistencia de su hijo.

Adicionalmente, el hombre denunció que en medio de la situación la aerolínea habría querido negociar con millas el daño de la silla de ruedas, por lo que mostró indignación por el hecho, argumentando que esto es “infame”, pues es evidente que las millas no se equiparan con el dinero que tendría que invertir en una nueva silla de ruedas.

“Silla de ruedas de mi hijo en condición de discapacidad. La rompen/dañan en @Avianca @AviancaEscucha regresando de Barranquilla y pretenden “negociar” el daño con millas! Infame”, escribió el ciudadano por medio de su cuenta de Twitter.

Ante el hecho, la aerolínea respondió al ciudadano lamentando la situación y explicando que las millas son una opción de compensación por el hecho. “Si no estás de acuerdo, puedes manifestárselo al analista que está manejando tu reclamación”, dijo la aerolínea al ciudadano.

De igual forma, en otro mensaje, la aerolínea dijo: “sentimos lo que pasó con la silla de tu hijo. ¡Vamos a revisar! Por protección de tus datos, envíanos por DM, fotos del daño ocasionado. Te estaremos guiando por ahí y así, protegemos tus datos”.

La situación de daños en el equipaje es una constante que denuncian los ciudadanos, pues ante la situación, otra usuaria en redes sociales narró su caso, explicando que la aerolínea le dañó su maleta y le ofrecieron millas por el daño de la misma. “A mi Avianca me dañó una maleta y al bajar del avión les hice el reclamo, me dijeron que me daban $20.000 o q hiciera el reclamo. No los acepté pq eso no vale ni la rueda, hice el reclamo y después de 3 meses me respondieron q ellos no pagaban nada”, contó.