Hospitalizada: así se posesionó Piedad Córdoba como senadora a manos de Roy Barreras

El pasado 20 de julio, alterno a la celebración del Día de la Independencia de Colombia, a las tres de la tarde se posesionó en el Congreso la nueva legislatura 2022-2026.

Sin embargo durante esta jornada, Piedad Córdoba, electa por el Partido Pacto Histórico, no pudo asistir, pues tres días antes tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica El Rosario, ubicada en el sur de Medellín, por una complicación de una infección urinaria.

Actualmente, Córdoba está en cuidados especializados y bajo observación médica. Es por ello que ante el mejoramiento de su salud, el presidente del Congreso, Roy Barreras, llegó hasta allí para juramentar su curul.

“Cumpliendo con la Constitución y la Ley, y a petición de sus hijos he juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales . Garantías para todos”, señaló a través de su cuenta en Twitter.

La congresista a través de una carta agradeció la posesión. “Vuelvo al senado ya no a hacer oposición como me tocó durante 20 años, si no a legislar de la mano del Pacto Histórico (...) Radicaré 12 proyectos legislativos para iniciar mi gestión parlamentaria”.

“Ameritaría que diera un paso al costado, aún siendo senadora”: Gustavo Petro

El pasado 26 de junio, el electo presidente Gustavo Petro, concedió su primera entrevista. Durante la conversación, los periodistas de la Revista Cambio le preguntaron, entre otros temas, la situación judicial de la senadora Piedad Córdoba.

Pues ella enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia por el posible favorecimiento político que habría obtenido al negociar con las extintas Farc la liberación de los secuestrados.

Como también un hecho reciente registrado a finales de mayo, en el que fue retenida por Migración en Honduras, al transportar casi 68.000 dólares, que no fueron declarados. Y la situación de su hermano, Álvaro Córdoba, que se encuentra enfrentando un proceso de extradición en Nueva York, Estados Unidos, dónde deberá responder por delitos relacionados con narcotráfico.

Por todo este contexto, Daniell Coronel, uno de los entrevistadores, le preguntó a Petro sobre el papel que la congresista jugaría en su gobierno.

“Complejo. Tendremos que ver qué dicen los jueces aquí, los jueces en el exterior, digamos. Yo voy a ponerle atención a eso”.

Posteriormente le cuestionaron si le recomendaría a Córdoba asumir su escaño en el senado o mejor preferiría que no lo hiciera.

“La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. (...) Su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aún siendo senadora”.