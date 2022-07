La razón de la demanda de nulidad electoral en contra Roy Barreras

Este lunes, 18 de julio, se conoció que demandarán la nulidad electoral de Roy Barreras por doble militancia. Según el demandante, Barreras no solo debió renunciar a la militancia en el Partido de la U, sino que también a su curul, teniendo como antecedente el caso de Angela María Robledo.

A través de las redes sociales se conoció que Juan Carlos Calderón, en representación de la Veeduría Ciudadana, Recursos Sagrados, “demanda contencioso administrativa a través del medio de control de Nulidad Electoral contra el acto de selección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre”.

En el documento indica que Barreras “desplegó todos los actos requeridos para ser elegido como senador por el Pacto Histórico para el periodos 2022-2026 sin renunciar a su curul como senador del Partido de Unidad Nacional (Partido de la U) incurriendo en la prohibición de ‘Doble Militancia’”.

La solicitud indica que la pretensión es que le sea declarada la nulidad del acto de elección a Roy Barreras como senador del Pacto Histórico.

“Se declare la nulidad del acto de elección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como senador del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026, toda vez, que este último no renunció a su curul como senador por el Partido de Unidad Nacional (Partido de la U) dentro de los doce (12) meses anteriores a su inscripción como candidato del senado por el Pacto Histórico”, dice la demanda.

Hoy radican demanda de nulidad electoral por doble militancia en contra del senador @RoyBarreras



Alega @VeedorCalderon que no solo era necesario renunciar al Partido de La U, sino también debió renunciar a su curul.

Antecedente: nulidad de Ángela María Robledo. pic.twitter.com/GrRUZnF1cG — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) July 18, 2022

Las reacciones no se han hecho esperar, algunos de los usuarios de internet comentaron que: “Sin vocación de prosperidad la nulidad que plantean. Senadores Roy y Benedetti, fueron expulsados de su partido, en un favor que les hizo ese partido. No pasará nada”, “Ojalá la acepten u fallen en contra de ese canguro porque ha hecho de todo y no pasa nada. Sería un buen comienzo para el prometido cambio”, “No, Roy Barreras no renunció a la U. Iragorri, que si no estoy mal era el presidente en ese tiempo les hizo el favor a él y a Benedetti de expulsarlos. Ya con eso quedan habilitados”, “Pero ojalá pase algo, por que todos demandan y no pasa nada”.