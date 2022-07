Mujer denuncia que llevó a su perro a un campamento y se lo devolvieron cremado

Un lamentable e indignante hecho se presentó en los últimos días, cuando un perrito de raza Shiba Inu habría muerto luego de haber sido llevado por su dueña a un campamento especializado para perros. La mujer denuncia que le entregaron de vuelta a su perro, pero cremado, sin ni siquiera haber podido ver si cadáver.

El caso de presentó en México, en donde la dueña del perrito, Adriana Mondragón reportó que llevó a su perrito Maple a donde un entrenador canino. ‘You can dog training’, es el nombre de del proyecto de adiestramiento canino, que estaría en manos de Antonio Ávila López, quien finalmente resultó entrenando a su perro.

Las sesiones fueron efectivas y Maple, que tenía problemas para relacionarse con otros perros, fue mejorando en su comportamiento, por lo que las sesiones continuaron. Luego de un tiempo, el hombre habría ofrecido el servicio de llevar a Maple a un campamento.

A pesar de que lo pensaron mucho, Adriana contó en su denuncia que decidieron enviar al perrito al campamento, sin saber la tragedia que se avecinaba. En el campamento todo salió bien y el entrenador ofreció llevarlo dos semanas más para reforzar lo que había aprendido.

El pasado domingo 10 de julio, Maple debía estar nuevamente en casa, como acordaron con el entrenador. Sin embargo, el 8 de julio, Adriana recibió un mensaje angustiante por parte de la pareja del hombre, en donde le decían que Maple iba rumbo al veterinario por una emergencia.

“Hoy, a la 1:05 a.m me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente”, contó Adriana.

A pesar de que preguntó en varias ocasiones a qué veterinaria lo iban a llevar, no recibió respuesta, sino que le contaron sobre el estado de salud del perrito. “A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir. Pedimos la dirección de la clínica. Nunca nos la quisieron dar”, siguió contando.

De igual forma, la mujer relató que minutos después le dijeron que Maple había muerto y que lo iba a cremar. Sin embargo, ella insistió en que no aceptaba el procedimiento y que solicitaba que le dieran la dirección para ir a ver el cuerpo de su perro.

Con la angustia del caso, Adriana decidió ir hacia el campamento y finalmente logró encontrarse con la pareja, la cual simplemente le entregó una urna con las supuestas cenizas de Maple.

“A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna. Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”, contó la mujer.

En redes sociales el caso ha provocado indignación con la viralización del hashtag #JusticiaPorMaple.