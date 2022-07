“No puedo dormir, solo escucho los niños gritando”: trabajadora que se salvó de tragedia en Antioquia

Un derrumbe o movimiento en masa cayó este jueves sobre una escuela rural en El Porvenir, Tapartó, del municipio de Andes, ubicado en el suroeste de Antioquia. El saldo fueron 3 menores fallecidos, un niño y dos niñas (de 5 y 6 años).

Preliminarmente se conoció que de los 22 niños que se encontraban en el lugar en el momento en el que se presentó el derrumbe, solo 18 lograron reaccionar oportunamente. Cuatro niños y una profesora fueron rescatados. “Ellos me dicen que sintieron un estruendo muy grande y cuando vieron que la tierra se iba a venir, ellos (dos primos de 7 y 8 años) salieron corriendo y se alcanzaron a salvar. Quedaron en shock”, dijo el sacerdote Aldemar Ramírez, para Caracol Radio.

El director (e) del Dagran, Diego Peña, indicó que “en horas de la mañana el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Andes, nos informó de un deslizamiento o movimiento en masa, que ocurrió en zona rural, el cual afectó una escuela rural en la vereda de Tapartó, en la escuela de El Porvenir. En este evento se afectó la escuela, la infraestructura y algunos niños que quedaron atrapados”.

Desde ese día han sido múltiples los testimonios recogidos para saber qué pasó en la mañana del 14 de Julio. Una de las sobrevivientes, la docente Eliana, la única de esta escuela, también habló con el medio radial y narró los angustiosos momentos que vivió. “En el momento en que ocurrió todo, estábamos en el receso. Eso fue entre las 9 y 9:25am. Cuando miramos hacía arriba eso fue cuestión de segundos cuando se vino un montón de tierra”.

La única docente de esa escuela, que enseña desde el grado preescolar hasta quinto de primaria, contó que al momento de ver el derrumbe “yo me quedé como ida. Cuando una mamá que estaba ahí, me dice que me jaló. Y yo empecé a correr. No tuvimos tiempo de nada. Vi una baranda y de ahí me tiré. Todos los niños estaban corriendo. Llorabamos. No sabíamos que pasaba”.

Otra testigo que presenció este fatídico evento natural, fue Alba Lucía Vélez, trabajadora del Restaurante en la escuela rural. Ella señaló que en ese momento no sabía si se iban a salvar. “Los niños se tiraron con la profe, yo me quedé en una parte de atrás de la escuela. Dos niños se quedaron atrás”.

Dijo también que junto a su hija que está en segundo de primaria “salimos corriendo con la profe y la niña, en ese momento solo pensamos en correr”.

Finalmente, Alba le contó a Caracol Radio que a raíz de esta tragedia se ha visto afectada en su salud mental. “Físicamente no tengo nada, pero emocionalmente estoy muy mal, no puedo dormir, solo escucho los niños gritando, no lo logro asimilar”.