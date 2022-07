Una tragedia anunciada: aparece video en el que alertan que la montaña podría derrumbarse en Medellín

En la tarde de este miércoles, 13 de julio, se registró la tragedia anunciada, la montaña que alertaban los líderes del corregimiento de Medellín, San Antonio de Prado, se derrumbó y con ella se llevó la vida de una mujer de 30 años y de un bebé de 2 años. En las últimas horas se conoció un video en el que aparece Carlos Arturo Quiceno, líder social, quien pidió atención en la zona, pero no fue escuchado.

Hace dos semanas Quiceno llegó hasta el Concejo de Medellín para encender las alertas por lo que estaba sucediendo en el territorio y pedía la atención de las autoridades para evitar una tragedia.

“Esa es una montaña que se está viniendo, que si llega a colapsar, tapa la quebrada Doña María. Óigalo muy bien, que lo estoy diciendo y no soy ingeniero, soy un ciudadano, que hice un recorrido con el cuerpo de Bomberos. Si esa quebrada llega a colapsar se lleva a Santa Rita, La Pradera, La Verde, Mi Casita y de ahí para abajo se lleva todo lo que es Itagüí”, anunció Quiceno hace dos semanas en las instalaciones del Concejo de Medellín.

La comunidad había advertido a la alcaldía sobre el riesgo de derrumbe en San Antonio de Prado.



¿Qué hizo el @DAGRDMedellin para prevenir esta tragedia? Una entidad que ha tenido denuncias por contratar a dedo a personas sin experiencia en prevención y atención en desastres. pic.twitter.com/QtQkqYgQvd — Esteban Jaramillo Ruiz (@Estebanjararuiz) July 13, 2022

Este miércoles sucedió lo que pedía a gritos Quiceno que no sucediera y con el gran movimiento en masa o derrumbe, murieron dos personas y quedaron cientos en riesgo.

“Las entidades tienen unos protocolos y reglas para hacer esto, Cuando Laura Duarte (directora del Dagrd) escuchó, dijo que había hecho un recorrido y que ya se estaban tomado las medidas pertinentes. Pero, lo que hizo fue un recorrido, sin diagnóstico. Lo más preocupante es que con el cuerpo de Bomberos, hicimos recorrido, se hizo un informe, se pidieron unos drones y personal idóneo. Lo agravante no es del derrumbe, lo más triste es que murieron dos personas, una mujer de 30 años y un niño de poca edad. Lo que me duele es que no se previene”, dijo Quiceno en entrevista con Blu Radio.

El líder social criticó el actuar del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que hace consejos diarios con el gabinete y “le tienen que decir lo que sucede, para eso son los funcionarios, para que hagan esos puentes con el alcalde. Si la directora del Dagrd (Laura Duarte) no hizo nada, menos hará Daniel Quintero, que no ha hecho nada por la ciudad, porque Medellín se esta acabando”, puntualizó.