Demandaron a perro por haber matado a un gato y juez debe definir su condena

Aunque parezca insólito, un juez civil de Bogotá aceptó una demanda interpuesta por los dueños de un gato de raza persa, contra otros propietarios de un perro ‘criollo’.

La acción judicial se llevó a cabo, pues en octubre de 2021, ‘Milo’ habría causado la muerte del felino en un edificio exclusivo al noroccidente de Bogotá. Por ello, los accionantes no solo buscan la imputación del can, si no también recibir una indemnización de $20 millones.

Lea también: La historia del anestesiólogo argentino que drogó a mujeres y cometió una serie de abusos

“Se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de maltrato animal, no conozco los pormenores de este asunto, porque me competen el asunto civil. Sin embargo, la Fiscalía remitió por ser de su competencia a una inspección de policía, al considerar que es un asunto contravencional”, aseguró el abogado Juan Simón Vásquez, representante legal del perro, para Revista Semana.

Los amos del gato fallecido argumentan que este hecho se presentó por el descuido de los dueños de ‘Milo’. “Hay que acreditar que ‘Milo’ de alguna forma atacó al gato y, al entrar a acreditar ese daño, (el caso) adopta toda la connotación de un proceso común y corriente, porque hay que probar la participación del perro en el hecho”, añadió el defensor.

Pero el caso si tiene algún consecuencia de gravedad, pues de llegar a probarse que si fue responsable, quien iría a la cárcel sería los propietarios del perro. De esta manera, dice Vásquez, es importante determinar si la mascota “fue instrumentalizada” para ser agresivo o por el contrario todo ocurrió en el marco de un accidente.

Te puede interesar: Más de 300 animales abandonados han logrado encontrar un hogar, así puede tener el suyo

“Realmente más que insólito, es recalcar ese papel que han venido asumiendo las mascotas en el núcleo familiar y la importancia tanto emocional como afectiva”, puntualizó el abogado de ‘Milo’.

Finalmente, el caso continúa escuchando a las partes para que un juez de su decisión final. Para ello, contará también con los resultados del examen psicológico realizados a ‘Milo’ para determinar su comportamiento.