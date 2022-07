Cuidado con las compras con tarjetas de crédito y los préstamos de compra de vivienda: intereses aumentaron

Desde hace nueve meses el Banco de la República empezó a subir su tasa de interés y empezaron los rumores sobre el incremento que sufrirían los intereses de los créditos en Colombia. Y aunque por mucho tiempo se creyó que era algo lejano, que tardaría en llegar, lo cierto es que hoy es una realidad con todo lo que está sucediendo en el país y a nivel mundial.

La Junta Directiva del Banco de la República incrementó la tasa de intervención de política monetaria o tasa de referencia en 150 puntos básicos (p.b.). En una decisión unánime por parte de los miembros de este órgano, la tasa vigente desde el viernes 1 de Julio de 2022 es 7,5% y este valor no se veía desde diciembre de 2016.

Dadas las implicaciones para empresarios y consumidores, Jenny Paola Lis-Gutiérrez, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ofreció algunas recomendaciones para no sentir el impacto o evitar por completo que esos intereses toquen nuestros bolsillos:

1. No tome créditos. La mayor tasa de intervención del Banco de la República se trasladará al sistema financiero incrementando las tasas de interés de todos los créditos. Por ejemplo, la tasa interés de crédito de consumo y ordinario, vigente para Julio y publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, es de 21,28%. Por ello, si no es absolutamente necesario no se endeude. En caso de requerir hacerlo, revise alternativas con fondos de empleados, cooperativas, y familiares.

2. Si va a utilizar su tarjeta de crédito asegúrese de que el pago sea a una sola cuota, esto evitará que tenga que pagar intereses a la una tasa elevada. Si ya tiene compras diferidas a varios meses, comience a reducir las de aquellas compras que pueda pagar en su siguiente factura.

3. No se atrase en sus pagos . Recuerde que la tasa de interés moratoria máxima es equivalente a la tasa de usura, es decir, 1,5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. En Julio, la tasa de usura en créditos de consumo y ordinarios corresponde al 31,92% efectivo anual, y para microcréditos a 59,21% efectivo anual.

4. Ahorre en títulos de renta fija. En la coyuntura la inversión en bolsa puede ser un poco riesgosa y mantener los recursos en efectivo, dada la inflación le representará pérdidas en el poder adquisitivo. En este momento varias instituciones financieras están ofreciendo tasas atractivas para captar recursos. Compare y tome la mejor decisión para depositar una parte de sus ahorros.

5. No se alarme, pero tome medidas para una posible recesión en 2023. El aumento de las tasas e interés en Estados Unidos, combinado con la coyuntura internacional de hidrocarburos y otros elementos económicos y políticos podrían llevar a la desaceleración de la actividad económica. Por ello, es mejor prepararse para un período de vacas flacas.

Finalmente, es importante recordar que el aumento de las tasas de interés no es un fenómeno exclusivo de la economía colombiana y que las decisiones del Banco de la República están basadas en criterios técnicos, buscando lo mejor para la economía nacional. Solamente usted como consumidor o empresario debe estar informado y ser precavido y responsable con sus decisiones financieras.