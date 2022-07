¿Cuánto podría costar la casa en Las Bahamas que tiene Sarmiento Angulo?

La recientes declaraciones del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, han dado de qué hablar, pues considera que tener una casa en Las Bahamas es de esas cosas que no son para “nada del otro mundo”.

El hombre, que figura como uno de los más ricos del mundo en la nueva lista de la Revista Forbes, generó polémica luego de que dar declaraciones en una entrevista a Noticias Caracol, en donde expresa que tiene algunos lujos y que “no es nada del otro mundo”.

“Tengo comodidades. Es decir: tengo una buena casa. Tengo algún avión también. Tengo una casa en las Bahamas, en fin. Tengo comodidades. Nada del otro mundo, ni nada para hacer locuras. Cosas normales. Tengo una vida muy tranquila”, fueron las palabras del magnate colombiano en el medio que han provocado la reacción de más de uno.

¿Cuánto cuesta una casa en Las Bahamas?

Las Bahamas sin duda es un paraíso de islas que muchos ciudadanos alrededor del mundo anhelan visitar. Complejos turísticos como el Gran Bahama, y la isla Paradise son algunos de los destinos más apetecidos entre las personas que tienen los recursos económicos para poder viajar, teniendo en cuenta que una habitación de hotel para dos personas cuesta desde, en promedio, 600.000 pesos colombianos.

Ahora, si es costoso viajar a Las Bahamas, ¿cuánto valdría vivir allí? Según indagaciones en diferentes plataformas de ventas de bienes raíces con casas para la venta en este país del continente norteamericano, una casa promedio y sin lujos puede costar desde 1.958 millones de pesos colombianos.

Además, es necesario tener en cuenta que los precios pueden llegar hasta los 142.436 millones de pesos colombianos, como lo muestra la plataforma Properstar.

De igual forma, en New Home Source, plataforma dedicada a la venta de bienes raíces, también se puede evidenciar que los precios más económicos para poder adquirir una casa en este punto turístico del mundo es de 244,990 dólares, lo cual se traduce en unos 1.127 millones de pesos colombianos.

Sarmiento Angulo, quien es el mayor inversionista del diario El Tiempo y presidente de la Junta Directiva del holding Grupo Aval Acciones y Valores, señaló también que vive viajando entre Madrid, España; Miami y las Bahamas. “Puede que tenga (en el bolsillo) unos $600.000 u $800.000. Nunca me doy cuenta”.

“Cuando dice, ‘no tener algo del otro mundo’, ¿será que se refiere a no tener un planeta?” “Don Sarmiento pero el pueblo no tiene pan que comer. Que coman arepa”. “¿Cómo así? Acaso ustedes no tienen una casita en las Bahamas? Pfff.... se escandalizan con nimiedades”. “Yo tengo una casa en Palestina... Bosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió por sus expresiones modestas.