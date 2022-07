“Será Petro quien haga efectiva la venta y disponga de los recursos”: Superintendencia

Este lunes, la Superintendencia de Notariado y Registro le respondió al electo presidente Gustavo Petro, luego de que este domingo publicara a través de su cuenta en Twitter, pedirle a la Procuraduría investigue sobre la subasta del ‘lote diamante’, ubicado en un sector exclusivo de la capital y que tiene cerca de 8.689 metros cuadrados.

“Le pido a la Procuraduría iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad por la superintendencia de notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA”.

Frente a esto la entidad señaló que el proceso de compraventa inició ante la falta de disponibilidad presupuestal y por ello decidieron pagar los gastos de operación y adecuaciones de la infraestructura de las 195 oficinas de Registros de Instrumentos Públicos a nivel nacional.

“Motivo por el cual desde mayo del 2021 inició los trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de incorporar al presupuesto de la entidad, los ingresos provenientes por la venta del inmueble ubicado en la zona de Ciudad Salitre en Bogotá”.

Este caso que atañe a la entidad, pues es dueña de este predio, delegó a la Empresa Inmobiliaria de Servicios Logísticos de Cundinamarca como encargada de la venta con la que busca recaudar $75.552 millones de pesos en esa transacción.

Sin embargo, dicen, en el mes de diciembre de 2021 no se presentaron ofertas de compra. Y actualmente, hasta el próximo 12 de julio, a las 10 a. m., se vencerá el plazo para presentar las ofertas al lote. “Se estableció un cronograma de venta con firma de la promesa de compraventa para el 24 de agosto de 2022 y suscripción de escritura pública el 23 de septiembre”.

Bajos estas fechas, la Superintendencia argumentó que ha sido un proceso que no se ha hecho de afán, ni de manera improvisada y aunque a la fecha no se ha presentado ningún interesado para la compra “los ingresos provenientes le corresponderían al gobierno del presidente electo entrante Gustavo Petro, por lo cuál no es cierto que su venta se vaya a concretar en este gobierno”, aseguró Goethny Fernanda García, superintendente de Notariado.

Esta compraventa ha generado rechazo en algunos sectores políticos. De hecho, durante un debate de control político en agosto de 2021, se le pidió públicamente a la superintendente de Notariado en ese momento, Fernanda García, no vender el ‘lote diamante’ hasta tanto se aclaren los problemas presupuestales que tiene dicha entidad.

“Si no tenemos claridad presupuestal, no venda ese bien inmueble de la 26. Primero solucionemos el problema estructural; se lo digo porque esa plata se va a ir por los sifones. No venda los inmuebles, busquemos los recursos del presupuesto; es hora de revisar porcentajes”, dijo el representante de Risaralda Gabriel Vallejo del Centro Democrático, en un debate de control político en agosto de 2021.