La verdad sobre la casa de descanso de Petro en Italia

En las últimas horas se ha desatado una fuerte polémica por la casa de descanso en la que se encuentra el presidente electo, Gustavo Petro, en Florencia, Italia; y en la que se habría reunido con el líder del Partido Liberal, César Gaviria. Se ha dicho que la casa es de su propiedad y eso ha desatado múltiples reacciones.

Puede leer: “Duque chao, Duque chao”: cantaron en la instalación del primer Consejo Nacional de Juventud

Varios usuarios de las redes sociales se han manifestado molestos respecto a la propiedad que tendría Petro en Europa, diciendo que con el sueldo que él tenía, no se podía comprar una propiedad de ese tipo.

“No me molesta que él tenga una. Me molesta su discurso populista e hipócrita hacia los ‘ricos’. Me molesta que pose de pobre cuando claramente él no lo es”, “Critican a Uribe por una finca en Córdoba, Colombia; mientras acuden a besamanos en la finca de Petro en Florencia, Italia, que ni aparece en su declaración de renta”, “Que tristeza pero estamos a días de que se acabe la poca paz que teníamos los colombianos y empiecen a VIVIR SABROSO todos por culpa de comerse el cuento! Empieza la fuga de capital colombiano hacia los paraísos fiscales de Petro! Bueno por lo menos él siempre publica y le creen!”.

Ante la avalancha de comentarios al respecto, Petro decidió aclarar si tiene o no una casa de descanso en Florencia, Italia. A través de su cuenta de Twitter dejó claro en dónde posee propiedades y acabó con el rumor.

“Con mucho respeto debo decirles que no tengo casa en Italia ni en ninguna parte del mundo que no sea mi casa de Chía”, escribió Petro en su cuenta oficial.

Lea también: Polémica por la reunión de Gustavo Petro y César Gaviria en Italia

De esta forma acabó con los rumores que circulaban en las redes sociales y algunos de sus seguidores comentaron: “muy buena la aclaración, porque de lo contrario se vienen las persecuciones, perdón, investigaciones, de los órganos de control, del uribismo, muchos de los cuales tienen algunos bienes escondidos en paraísos fiscales”, “Compre una que se lo merece. La izquierda debe quitarse ese complejo, que tienen que ser arriados. Necesitamos líderes de izquierda empresarios exitosos y líderes exitosos económicamente”.