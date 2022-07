“No me preocupan los días sin IVA, me preocupan los días sin ti”: Gustavo Bolívar

Diversas opiniones han generado la eliminación de los días sin IVA, que se implementaron durante el gobierno de Iván Duque con el fin de dinamizar la economía que se vio muy afectada por la pandemia, pero que llegará a su fin en el nuevo gobierno.

El ministro de Hacienda entrante del gobierno de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, reveló que esta medida se cancelará pese a las recomendaciones que ha dado Fenalco sobre este beneficio para los comerciantes.

De acuerdo con Ocampo, la medida implementada por el Gobierno de Duque, a través de la Ley 2155 de 2021 “no ha sido una buena política” y que no ha beneficiado a los hogares pobres del país; además, agregó que muchos productos que quedan sin IVA son importados y eso tiene un costo.

La eliminación de los días sin IVA comenzará una vez se posesione el nuevo ministro, por lo que el que estaba programado para diciembre del 2022 tampoco se realizará.

Uno de los que se refirió a esta decisión fue el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien lo hizo de una manera irónica y hasta romántica, que lo ha expuesto a muchas críticas, pero también a comentarios de gente que lo tomó con humor.

“No me preocupan los días sin IVA… Me preocupan los días sin ti”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter, logrando cerca de 10.000 likes, más de 1.500 rt y cientos de comentarios divididos entre insultos, críticas y opiniones divertidas.

“Siga lambiendo y verá como lo siguen ninguneando”, “a ud no le preocupan los días sin IVA, pero a los pobres que esperaban comprar sí”, “amaneció como muy nostálgico”, “¿lo dejó Petro?”, “Petro le dejó de contestar y ahora le manda indirectas”, “disimule esa traga por Petro”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a Gustavo Bolívar.