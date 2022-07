“No existe el derecho al aborto”: Iván Duque

El presidente, Iván Duque, en las últimas horas se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 y señaló que en el país “no existe el derecho al aborto”.

Durante un evento de la conmemoración de la libertad religiosa en Colombia, que se realizó en la Casa de Nariño, el presidente señaló que una sociedad progresista no se puede definir por despreciar la vida.

Además, se catalogó como un defensor de la vida: “hemos defendido la vida y no dejaremos de defenderla nunca, somos respetuosos, claro, de la legalidad y de la juridicidad, pero eso no quiere decir que dejemos de defender que la vida empieza desde la concepción”.

Luego, aseguró su compromiso y recalcó que la vida empieza desde la concepción: “no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo (..) Que es en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma, porque no existe un derecho al aborto, no existe, no existe un derecho a arrebatarle la vida a un ser con expectativa de entrar a la sociedad”.

Destaco la importancia de la educación a temprana edad sobre este tema y que no se pueda justificar el aborto al despreciar la vida desde la concepción.

“Muchos han tratado de justificar ese tipo de aproximaciones inhumanas de situarse en el desprecio de la vida desde la concepción. Yo creo que podemos perfectamente formar una mejor sociedad, una mejor conciencia desde edad temprana (…), una sociedad progresista no es aquella que termina despreciando la vida”, puntualizó el mandatario de los colombianos