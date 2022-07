Mario Hernández se fue contra Petro por eliminar el día sin IVA en Colombia

Hace unos días, Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña del Pacto Histórico, aseguró que en el gobierno de Gustavo Petro, que inicia el próximo 7 de agosto, no se le dará continuidad al Día sin IVA, ya que consideran que esa medida no beneficia a la industria nacional. Una decisión que generó la reacción del empresario Mario Hernández.

Puede leer: Estas son las ciudades colombianas que están dentro de las más peligrosas del mundo

“Una promoción a la venta de importados de mayor valor agregado, con sacrificio en el recaudo, sin estímulo de lo nacional. No veo eso en el próximo gobierno, cuando se apuesta por mayor industria y consumo nacional”, dijo Bonilla a la revista Semana.

Ante el anuncio, el empresario de marroquinería Mario Hernández se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter en la que criticó la decisión que aplicará el próximo gobierno de Gustavo Petro con relación a esa iniciativa, que se implementó como alternativa para recuperar la economía, fuertemente afectada por la pandemia.

El empresario aseguró que con la eliminación de los Días sin IVA se afectará a muchos establecimientos comerciales que con esta medida habían logrado recuperar los coletazos que les dejó la pandemia y en particular las cuarentenas. Asimismo, destacó que estas jornadas generaban empleo y aumentaban las ventas de manera considerable.

“Lástima que quiten el Día sin IVA, que genera ventas, impuestos y empleo. Adicionalmente, el comerciante que quiera hacerlo tiene que tener una factura electrónica sin nuevos impuestos”, escribió Hernández.

Lástima que quiten el día sin iva genera ventas empleo impuestos adicionalmente el comerciante que quiera hacerlo tiene que tener factura electrónica sin nuevos impuestos — Mario Hernandez (@marioherzam) July 5, 2022

Lea también: “Vieja no, vintage”: nueva MinAgricultura aviva discusión que tuvo con Néstor Morales

Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar: “Jajajaja sí claro, solo los beneficia a ustedes porque la gente es tan inepta que se endeuda a más de 36 meses con eso que compra el Día sin IVA y está más de 3 años pagándolo, así que eso no tiene sentido, solo los beneficiados son ustedes porque supuestamente bajan los precios”, “Don Mario, es una completa lástima, ojalá los millennials del Gobierno del cambio, de las oportunidades, y del no continuismo y la anticorrupción, lo entendiera pero así como vamos va a tocar volver hacer fuego con 2 piedras, hacer y cavar en las montañas para hacer cavernas”.