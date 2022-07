“La policía tiene gatillo fácil si es contra un individuo de raza negra”: Bayly sobre asesinato a conductor en EE. UU.

La policía de Estados Unidos, concretamente la de Akron, Ohio, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán por la muerte de Jayland Walker, un joven de 25 años que omitió una inspección rutinaria de tránsito el pasado 27 de junio.

Las autoridades han develado el video del momento en el que los oficiales abren fuego contra el joven. El jefe de policía de Akron, Stephen Mylett, aseguró que no sabía cuantas balas fueron disparadas, pero el informe médico forense aseguró que fueron más de 60 heridas, indicó CNN.

Bayly, en su programa del pasado lunes 4 de julio, aseguró que “no toda la gente de este país [EE. UU.] es tan buena y admirable, porque a veces ni la policía de este país es tan buena y admirable”.

El presentador además puso en tela de juicio si este hecho ocurrido en Akron era un abuso de los oficiales: “¿eso justifica que la policía me persiga y dispare 60 balazos contra mi cuerpo?”

“Quizás yo no me he detenido porque padezco un trastorno mental, o una disfunción auditiva, o estoy usando audífonos y estoy escuchando un reguetón a alto volumen y no alcanzo a ver al policía y no comprendo la gravedad del mensaje”, añadió Bayly.

Si bien el conductor remarcó que no insta a la desobediencia y reitera que lo mejor es acatar las normas y respetar la autoridad, se planteaba una pregunta que muchos se siguen haciendo: “¿no sería mejor tratar de detenerlo sin matarlo disparándole 60 tiros?”

Lo ocurrido la noche del 27 de junio entre Walker y los oficiales aún está siendo investigado. Si bien la policía argumenta que el joven abrió fuego contra los agentes primero, CNN asegura que Walker no estaba armado, pero los oficiales insisten que temieron por sus vidas y por eso dispararon. Además, dicen haber encontrado un arma dentro del vehículo.

Este caso no es un hecho aislado en Estados Unidos, lo que ha llevado a la comunidad de Akron a salir a protestar a las calles.

Aquí puede ver el comentario de Jaime Bayly desde el minuto 14:27: