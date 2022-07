Video: le dieron un botellazo al acordeonero de Ana del Castillo en pleno concierto

La cantante vallenata Ana del Castillo se presentó este fin de semana en Puente Nacional (Santander) y en plena presentación, su acordeonero, Jafid Nazar, fue víctima de un desadaptado que le lanzó un botella.

El hombre recibió el impacto en la cabeza y y tuvo que ser retirado de inmediato de la tarima, mientras que la artista se despachó furiosa contra la persona que habría sido la que lanzó el objeto.

El hombre acusado fue retirado por la policía del lugar y se le vió altamente alicorado. Los asistentes rechazaron lo ocurrido y, a través de redes sociales, manifestaron su inconformismo con este tipo de comportamientos.

“Muy mal hecho métanlo preso por faltón”, “intento de homicidio en otro país”, “qué falta de todo”, “si no le gusta el vallenato que no vaya. Repudio total”, “los artistas van con la mejor actitud a pasar un rato alegre en medio de tantas cosas que se viven en este país y esto no puede permitirse”, entre otros han sido los comentarios de los internautas y los asistentes al concierto.

Por fortuna, solo fue el dolor del impacto y el hematoma que se le formó al hombre en la cabeza, pues no se le vio mayores afectaciones tras este acto de intolerancia.

Así fue el momento en que el acordeonero de Ana del Castillo recibió el botellazo en pleno concierto: