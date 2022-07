El “doble insulto” que le dedicó el actor Diego Trujillo a Carlos Antonio Vélez

Este fin de semana, el actor Diego Trujillo compartió en su cuenta de Twitter, en la que suele ser muy activo, sus opiniones sobre el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.

Las palabras de Trujillo, reconocido por aparecer en producciones como ‘Los Reyes’, ‘Metástasis’ y ‘La Pola’, fueron: “Carlos Antonio Vélez es unicelular profundo”. A lo que varios colombianos respondieron dándole la razón y compartiendo su punto de vista.

“Creo que ese doble insulto con clase va a nombre de todos los colombianos que detestamos a ese unicelular” y “Creo que es un doble insulto. Uno como para decirle parásito y el otro para decirle que es un procariota que no evolucionó”, fueron algunos de los cometarios de sus seguidores.

Sin embargo, también hubo quienes desaprobaron las palabras del actor. “Si bien es cierto que Carlos Antonio Vélez no es buen periodista y parece no ser buena persona, Diego Trujillo no debería rebajarse y dar esa clase de respuestas. Diego tiene un lugar privilegiado en el corazón de los colombianos”, escribió otro usuario.

Vale la pena recordar que el comentarista ha dado bastante de qué hablar durante su larga trayectoria como comunicador, no solo por ser una de las voces insignias en el plano deportivo, sino también por sus polémicas opiniones con respecto a temas de índole político como la administración de figuras como Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Claudia López.

Uno de los comentarios que más han sonado por estos días fue el que hizo sobre el padre Francisco de Roux, quien fue el encargado de entregarle al presidente Iván Duque el informe final de la Comisión de la Verdad.

“Respeto la dignidad del sacerdocio, pero hay quienes abusan de la sotana, la investidura y el ser representantes de Dios en la tierra. A De Roux le queda grande la investidura y equivocó su misión que debe apoyarse en la verdad verdadera y no en la que él vende para sus intereses”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

A propósito de dichas palabras, Diego Trujillo también trinó y expresó que había sido una falta de respeto con el padre.