Gustavo Petro confirmó que acabará con las EPS

Este martes, 5 de julio, el presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que acabará con las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, porque considera que cobertura no es lo mismo que acceso a la salud y puso como ejemplo la situación que se vive en La Guajira.

El presidente electo, en diálogo con W Radio, aseguró que la diferencia entre la cobertura y el acceso a la salud se evidencia que las EPS no son lo que necesita el sistema de salud.

“Primero hay que decirle a la opinión pública que cobertura no es lo mismo que acceso, porque si la cobertura fuera igual que acceso fuera del 99,6%, no habría niños muriéndose de sed en La Guajira, la población del Chocó estaría feliz de su sistema de salud, la población de San Andrés tendría una fiesta alrededor de su hospital sin techo, la mayoría de los pueblos de Colombia estarían absolutamente satisfechos de sus hospitales públicos y las personas no habrían muerto de Covid innecesariamente en la magnitud en que murieron”, explicó Petro.

Además, agregó que no se tendría el nivel de mortalidad materna, que está muy por encima de los promedios.

“Entonces, no es lo mismo decir cobertura que acceso a la salud, cobertura es tener un carné, acceso a la salud es tener un hospital, esa es la gran diferencia. En eso las reformas a la salud tienen hoy que ahondarse. En salud hay que hacer procesos de transición muy cuidadosos, porque se trata de seres humanos, de vidas, y es la vida el eje central del programa de gobierno que se instala el 7 de agosto”, agregó el presidente electo.

Asimismo, dijo que “no es simplemente el carné, es el médico, la enfermera, el camillero, la tecnología, es el hospital. Es el médico en la posibilidad de la casa por muy retirado que vivas, es que si te enfermaste recibas el tratamiento que necesitas y en el tiempo que necesitas”.

Las reacciones no se hicieron esperar y a través de las redes sociales se han pronunciado tanto a favor como en contra.

“Petro anuncia que acabará con La Procuraduría. Empezó a eliminar las entidades que le pueden cerrar el paso ante el totalitarismo. De la misma forma que confirma que acabará con las EPS que tanto beneficio le han dado a los ciudadanos. Preocupante cada anuncio”, escribió el excandidato presidencial, Enrique Gómez.

“Los que conocimos de cerca el sistema de salud antes de ley 100 y sin toda la tecnología de información que hoy se tiene, sabemos que era un sistema eficiente que fue desprestigiado para poder montar el negocio de las EPS, es muy fácil estar al lado de criticar todo de Petro”, escribió el ciudadano Raúl Márquez.