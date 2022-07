“Maduro no puede ir a posesión de Petro, mientras yo sea el presidente”: Duque

En entrevista con Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, el presidente Iván Duque reafirmó su posición como jefe de Estado y aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro no está invitado a la posesión presidencial de Gustavo Petro, por lo menos por parte de la actual cancillería colombiana. Por lo tanto fue enfático en afirmar que mientras él esté en el cargo espera que Maduno no pise territorio colombiano.

“Vicky, las posesiones de los presidentes se organizan con Cancillería y Casa Militar. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano. Si el próximo presidente lo quiere tener aquí en Colombia, lo podrá hacer una vez haya jurado como presidente. Si él quiere hacerle ese reconocimiento y si le quiere hacer esa invitación mientras yo sea el presidente de Colombia, Nicolás Maduro no es reconocido como jefe de Estado de Venezuela”.

Y recordó que con el vecino país Colombia tiene “una relación de hermanos siameses con Venezuela. Ya hemos acogido a casi dos millones de migrantes en nuestro territorio, pero claramente Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. Está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, tienen órdenes de captura por narcotráfico en Estados Unidos, él, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, y otro grupo de su círculo más cercano. Además, hay más de 50 países que no lo reconocen como un gobernante legítimo. Entonces entiendo la preocupación que existe cuando se habla de un acercamiento, es para que mejoren las relaciones comerciales, económicas, etcétera”.

Sobre la reunión de Petro con Uribe detalló que “en democracia no podemos llamarnos enemigos. Tenemos disensos, diferencias, podemos ser contradictores, opositores si se quiere, pero no enemigos. Y me parece sano el hecho de que se abra un espacio de conversación. Para el país no es bueno el unanimismo, pero tampoco el odio y la polarización”.