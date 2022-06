Iván Duque recibió el informe final de la Comisión de la Verdad

En la noche de este miércoles 29 de junio, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le entregó al presidente Iván Duque del informe final, en el que se recopilan los temas esenciales del conflicto armado en Colombia y más de 30.000 testimonios de víctimas.

Al encuentro, también asistieron Marta Lucía Ramírez, el Alto Comisionado para La Paz, Juan Camilo Restrepo, el director del Dapre, Victor Muñoz y las comisionadas Alejandra Miller, Marta Ruiz, Patricia Tobón y Leyner Palacios.

Tras la reunión, el jefe de estado se pronunció y aseguró que se trató de un proceso de varios años que fue respaldado por su Gobierno, tanto de manera económica como institucional.

“Quiero destacar que tuvimos una conversación muy agradable, sensata, institucional y proactiva, donde recibimos en manos del padre el informe para el esclarecimiento de la verdad”, señaló el mandatario.

Por su parte, el padre Francisco de Roux, quien antes de la entrega aseguró que sería “un diálogo franco y sincero”, agradeció al presidente por el apoyo brindado a la Comisión.

“Eso es lo que nosotros expresamos a partir de una verdad que no tiene ninguna discusión y que no necesita interpretación, que es simplemente el dolor humano. Tratamos de interpretar qué fue lo que nos pasó, que fue el mandato que se nos dio, y por qué se llegó a estas cosas, y establecer responsabilidades grupales, institucionales. Pero no somos una entidad jurídica y no establecemos culpabilidades personales”, fueron sus palabras.

Vale la pena resaltar que el informe fue inicialmente entregado este martes en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, en Bogotá, reunión a la cual Duque no pudo asistir, pues en ese momento se encontraba en Portugal, en un viaje que, según se conoció, fue planeado con anticipación y con la intención de reunirse con empresarios de dicho país.