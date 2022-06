“Cambio inevitable y necesario”: Juanes reaccionó a elección de Petro como presidente

Juanes se mostró este miércoles “muy optimista” con la victoria de Gustavo Petro, el primer presidente electo de izquierda en Colombia, que consideró “un cambio inevitable y necesario para el futuro del país”.

Preguntado en ese sentido por medidas como la elección de la primera vicepresidente negra de su historia, Francia Márquez, el artista nacido como Juan Esteban Aristizábal (Medellín, 1972) no dudó en señalar a Efe que este es “un mensaje muy contundente”.

“Colombia necesita conocerse a sí misma, quiénes somos realmente, y esa inclusión es fundamental para que muchas heridas y dolor pasen definitivamente. Han sido muchos años de muchas injusticias sociales y por eso es importante lo que está sucediendo ahora”, afirmó.

Juanes realizó estas declaraciones en una entrevista a su paso por España, donde esta semana iniciará una gira por Europa para presentar su más reciente disco, “Origen” (2021), en el que conviven los dos mundos musicales que según él lo definieron como artista.

“Yo me crié en una familia muy metida en la música popular, de corte folclórico, pero a los 13 años escuché por primera vez el disco ‘Born in the USA’ de Bruce Springsteen y, sin entender una palabra, me volví loco”, rememoró este seguidor de otros grupos de rock como Led Zeppelin, Pink Floyd o Metallica.

Su próximo álbum contiene 13 canciones que concluyó hace apenas un mes y que, según contó, es fruto de las horas de estudio invertidas durante la pandemia en busca de “una música nueva y fresca, como una evolución” a partir de su sello.

“Es un álbum muy orgánico. Tiene mucho de rock, algo de pop y de música latina; por ejemplo desde el Caribe algo de vallenato y de salsa en la percusión”, anticipa sobre un trabajo que verá la luz “este año o quizás el que viene”, pero del que “cien por cien seguro” se escuchará “al menos un tema” tras el verano.