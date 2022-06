Pagó setecientos mil pesos por una carrera por error en una plataforma: El conductor no responde

Este hecho se dio a conocer través de una denuncia que una joven publicó en redes sociales en Barranquilla. Esta persona asegura que se equivocó en una transferencia para pagar una carrera de la aplicación InDriver, terminó enviando setecientos mil pesos a la cuenta del conductor de esta plataforma.

A través de su red social en Twitter, esta usuaria barranquillera dio a conocer lo que le pasó y lo ha calificado como un robo. Sin embargo, ella creyó que quizás el chofer le devolvería la transferencia hecho que no ocurrió ya el hombre dejó su teléfono en buzón tras recibir presuntamente el dinero.

“Este personaje me ‘tumbó’ 700 mil pesos y no me los quiere devolver”, señaló la usuaria en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la mujer en su red social afirmó que ha buscado al conductor que la transportó por medio de la plataforma InDriver y este no le responde.

“Lo llamé y se rehusó a devolverme el dinero y procedió a bloquearme”, manifestó la ciudadana.

El momento del error ocurrió cuando la joven afirmó en su cuenta de Twitter que se equivocó al momento de hacer la transferencia del pago, “error de dedo” y puso varios ceros de más.

Indicó que el conductor la llevó desde su barrio hasta un centro comercial. Barrio y establecimiento ubicados en el norte de Barranquilla.

Por lo que normalmente en el recorrido lo máximo a pagar es 9 mil pesos, en su caso, su carrera salió en 7 mil y al momento de poner el monto, se le fue la cifra de más. Tampoco la usuaria corroboró sino que envío la transferencia.

Ya después al bajarse del vehículo fue que se dio cuenta de su equivocación. La mujer está a la espera de que la aplicación enmiende el error.