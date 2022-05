Taxista pegó anuncio de la hoja de vida de su hija en silla del carro y le llovieron ofertas de trabajo

El caso de un taxista que tuvo la idea de hacer un anuncio con la hoja de vida de su hija para ponerla en el espaldar de la silla del copiloto y que los pasajeros la pudiesen ver, permitió que a su hija, próxima a graduarse como abogada, le llovieran ofertas de trabajo.

Puede leer: Conductor atropelló a ladrones con un BMW después de que le robaron en Bogotá

El anuncio decía: “Busco trabajo. Nazarena Ledesma, 23 años. Estudiante de Abogacía - Universidad Nacional de la Matanza (39/40 materias aprobadas). Pasantía anual en Fiscalía No. 13 - Poder Judicial de La Matanza”. Luego aparecen los datos de contacto, el correo electrónico y el número de contacto.

Una de las pasajeras que por esos día utilizó el vehículo del señor Ledesma, Mia Raffaella da Costa Piazza, decidió darle una mano y le tomó una foto al anuncio para luego compartirlo en LinkedIn, en donde aparece como estudiante de Relaciones Públicas y Ciencias de la Comunicación.

“Hoy me subí a un taxi y me encontré con esto: un padre tratando de ayudar a su hija. Por cosas como estas los argentinos seguimos saliendo adelante”, escribió en la publicación acompañando la foto, la cual logró más de 6000 me gusta y fue compartida más de 300 veces.

Lea también: Elecciones presidenciales ponen a Medellín en el centro de la disputa

De acuerdo con Noticias Caracol, Nazarena, la hija del taxista, buscó a Mia para contarle que su idea permitió que le llegaran muchas ofertas. El mensaje decía:

“Hola Mia ¿Cómo estás? Soy Nazarena, la chica del cartel del taxi que compartiste hace unos días. No quería dejar de agradecerte el hecho de que te hayas tomado el tiempo de sacarle foto y publicarlo. Me ayudó muchísimo, me hablaron varias personas y tengo un par de entrevistas pactadas. ¡Gracias!”.

Una historia que ha generado múltiples reacciones y que demuestra que pequeños actos significan mucho para algunas personas.