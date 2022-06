Rodrigo Lara renunció a su curul en el Senado para no quedar inhabilitado

Rodrigo Lara Archivo particular.

Luego de ser noticia la semana pasada por su renuncia al partido del Nuevo Liberalismo, el senador Rodrigo Lara renunció a su curul en el Senado faltando pocas semanas para terminarse el periodo legislativo para el que fue elegido. Al parecer, Lara, que hizo parte de Cambio Radical, se preparará para un futuro cargo.

“Hoy he presentado carta de renuncia a mi curul de Senador de la República. Gracias a Dios y al Pueblo de Colombia por haber depositado en mí la dignidad de representar a mis compatriotas. No existe un honor más grande para un ciudadano que el de representar a su propio Pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, recordó sus logros en el Congreso durante los últimos años, primero como representante y luego como senador.

Esta renuncia se hizo efectiva desde el lunes festivo, 27 de junio, para no quedar inhabilitado para cualquier cargo al que pueda aspirar en un futuro. Por lo que, desde ya se cree que podría aspirar a la Alcaldía de Bogotá, elecciones que están previstas para el 29 de octubre de 2023.

La semana pasada, y después de varios inconvenientes dentro del renacido partido, Lara Restrepo tomó la decisión de dejar el Nuevo Liberalismo. “Escribo esta carta de renuncia al Nuevo Liberalismo con pesar. No me imaginé nunca que, luego de la esperanza que sentimos tantos tras la restauración de la personería jurídica del partido, apenas pasados unos meses me vería en la obligación de presentar mi renuncia a esta colectividad que tanto representa para mí”, dijo en una carta dirigida a Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán.

Sin embargo, el Nuevo Liberalismo le respondió que nunca hizo parte de la militancia. Así se lo comunicaron a través de un correo en respuesta a su solicitud.

“Hemos recibido su comunicación fechada el 23 de junio de 2022. Habiendo revisado el registro de militantes usted no figura en el listado de afiliados, por cuanto usted no realizó su inscripción formal. En consecuencia, su pretendida renuncia es improcedente teniendo en cuenta que no es miembro del partido”, se lee en el correo que le enviaron y que el mismo Lara hizo público en sus redes sociales.

Ahora se conoce esta nueva notificación del congresista: