Luego de presentar su renuncia al partido, el Nuevo Liberalismo le dijo a Rodrigo Lara que nunca hizo parte de la militancia. Así se lo comunicaron a través de un correo en respuesta a su solicitud, a lo que el senador respondió que esto es “testimonio patente de pequeñez”.

Rodrigo Lara, quien salió hace varios meses atrás de Cambio Radical para llegar al Nuevo Liberalismo que ayudó a fundar su padre, renunció el jueves 23 de junio al partido.

Después de varios inconvenientes dentro del renacido partido, el senador tomó la decisión de dejar esa colectividad, así como en las últimas horas lo hizo Mábel Lara.

“Escribo esta carta de renuncia al Nuevo Liberalismo con pesar. No me imaginé nunca que, luego de la esperanza que sentimos tantos tras la restauración de la personería jurídica del partido, apenas pasados unos meses me vería en la obligación de presentar mi renuncia a esta colectividad que tanto representa para mí”, dijo en una misiva dirigida a Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán.

Pero horas después la respuesta del partido sorprendió al senador. “Hemos recibido su comunicación fechada el 23 de junio de 2022. Habiendo revisado el registro de militantes usted no figura en el listado de afiliados, por cuanto usted no realizó su inscripción formal. En consecuencia, su pretendida renuncia es improcedente teniendo en cuenta que no es miembro del partido”, se lee en el correo que le enviaron y que el mismo Lara hizo público en sus redes sociales.

De inmediato, el congresista respondió diciendo “Ay Señor. Perdónalos, no saben lo hacen. Lamento profundamente su incorrección. Tantos golpes y no aprenden. Un testimonio patente de pequeñez. Estas son las manitas que sostienen hoy un partido con el nombre del que fue forjado en el pasado por grandes manos”.