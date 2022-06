Rodrigo Lara también anunció su salida del Nuevo Liberalismo

Ya son varios los nombres que se han sumado a la lista de militantes que renunciaron al Nuevo Liberalismo por diferencias con las directivas del partido. Esta vez es Rodrigo Lara, quien salió de Cambio Radical para llegar al Nuevo Liberalismo que ayudó a fundar su padre.

Después de varios inconvenientes dentro del renacido partido, el senador tomó la decisión de dejar esa colectividad, así como en las últimas horas lo hizo Mábel Lara.

“Escribo esta carta de renuncia al Nuevo Liberalismo con pesar. No me imaginé nunca que, luego de la esperanza que sentimos tantos tras la restauración de la personería jurídica del partido, apenas pasados unos meses me vería en la obligación de presentar mi renuncia a esta colectividad que tanto representa para mí”, dijo en una carta dirigida a Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán.

Y agregó que: “No parto con rencores ni con animadversión alguna. En el pasado quedan las desavenencias. Sólo me queda por desearles a ustedes éxitos en todos sus proyectos futuros e invitarlos a que transformen el partido en un espacio en donde quepan todos los colombianos, en particular aquellos que se identifiquen con los valores que definieron al Nuevo Liberalismo histórico de los años ochenta”.

Horas antes, Mábel Lara, a través de una carta conjunta con Yolanda Perea, anunció su paso a un costado para apoyar el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

“A través de esta carta presentamos a ustedes nuestra renuncia al Nuevo Liberalismo”, se lee la misiva. Luego explicó las razones por las que decidieron hacer parte del partido, “con toda nuestra convicción pregonamos, hacer de la periferia el verdadero centro, tal y como lo hizo en su momento Luis Carlos Galán, Jorge Eliecer Gaitán o Alfonso López Pumarejo, entre otros”.