Se presenta pelea durante cabalgata avalada por el alcalde de Tuluá

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa la pelea que se desató en medio de una cabalgata que fue avalada por el alcalde de Tuluá.

“Se presenta pelea durante cabalgata avalada por el alcalde Jhon Gómez de @AlcaldiaDeTulua durante veeduría de Animalistas se ha evidenciado yeguas en estado de gestación, caballos heridos, niñxs cabalgando”, denunció la cuenta de Twitter Conexión Animal.

#AEstaHora Tuluá



Se presenta pelea durante cabalgata avalada por el alcalde Jhon Gómez de @AlcaldiaDeTulua durante veeduría de Animalistas se ha evidenciado yeguas en estado de gestación, caballos heridos, niñxs cabalgando. @petrogustavo @TerryHurtado @CatheMoralesB pic.twitter.com/WV6jlNoZyO — Conexión Animal (@RCAnimal) June 24, 2022

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado por el hecho, que tiene indignados a los animalistas de la ciudad por poner en riesgo a los animales y a los niños que han estado presente en el evento.

“Cabalgatas: claro ejemplo de tortura animal, tremendos casos de maltrato y crueldad contra muchos caballos. #NoMasCabalgatas Tuluá, peleas cabalgata avalada por @AlcaldiaDeTulua veeduría Animalistas ha evidenciado yeguas en gestación, caballos heridos”, escribió la animalista Claudia Velasco.

Otros ciudadanos se han quejado por el cierre de las vías para la realización de la cabalgata. “Todo bien con que quieran hacer una cabalgata para la gente perfecto. Pero, no cierren todas las vías, que les cuesta organizar bien. O sea, que así no quiera ir, me toca mamarme todo un HP trayecto como de 40 min en Tuluá... uy no respeten”.