Piques ilegales de ambulancias en Tuluá para recoger pacientes

En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, las ambulancias estarían compitiendo por la atención de personas que se ven involucradas luego de un accidente de tránsito.

Para el personero delegado municipal, José Martín Hincapié, esta situación estaría ocurriendo porque: “Hoy, el sistema de despacho de ambulancias, es por demanda. Es decir que con el objetivo de ganarse entre $70mil hasta $90mil, salen rápido de dónde estén para llegar. Y es una competencia para recibir no al paciente (el afán no es salvar la vida), si no tomar ese cliente y posteriormente llevarlo a la clínica”.

Esta situación ocasiona que, a causa de la falta de vías prioritarias para las ambulancias en Tuluá, exista no solamente una congestión en la movilidad si no también en ocasiones: “ha habido enfrentamientos entre los cuatro o cinco operadores de ambulancias que llegan al accidente”, aseguró Hincapié.

Desde la personería, aseguraron que se encuentran realizando una convocatoria para realizar una acción preventiva sobre este tema, además de adelantar investigaciones a cinco empresas dedicadas a este servicio con el objetivo de sancionarlas.