Estas son las medidas de seguridad para la primera final de fútbol después de la pandemia

Este miércoles, 22 de junio, el estadio Atanasio Girardot recibirá a más de 40.000 espectadores y tendrá a más de 1.200 policías dispuestos para garantizar la seguridad de los asistentes. La apertura de las puertas iniciará a las 5:00 p.m.

La Alcaldía de Medellín anunció que tiene todo dispuesto el buen desarrollo de la final de fútbol entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

“Es la primera final de fútbol que tenemos después de la pandemia, tendremos un lleno total y ya está dispuesto todo un plan de seguridad, no solo en el estadio, sino en los alrededores, en los barrios. No son solo los buenos resultados de los equipos, son los buenos comportamientos de las hinchadas, Para el próximo domingo este dispositivo se replicará en caso de que se dé una gran celebración en la ciudad. Esta vez no tendremos hinchada visitante”, dijo José Gerardo Acevedo Ossa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

De acuerdo con el funcionario, se estableció un dispositivo con un Puesto de Mando Unificado en el estadio, además de todo el sistema de videovigilancia con funcionamiento al 100 %, la presencia de las autoridades, los hinchas agremiados, la logística y más de 1.065 uniformados que tendrán tres anillos de seguridad para el ingreso y vigilancia permanente en los alrededores de este escenario.

“Estamos con todo el equipo dispuesto para esta gran final. Es una ciudad preparada y que ya está acostumbrada a estos eventos. Luego de un trabajo intenso de mantenimiento por parte del INDER Medellín, el escenario está en óptimas condiciones para el primer partido este miércoles. En el campo se ha realizado descompactación, riego, corte, cepillado, aireación, entre otras actividades”, dijo Christian C. Sánchez, director del Inder.

Las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 p. m. para que a las 8:00 p. m. inicie el partido. Los hinchas podrán entrar con banderas con tubos de PVC máximo de 1.80 metros y sombrillas sin punta metálica.

La administración dijo que no habrá presencia de hinchada del Deportes Tolima, pero sí estarán las autoridades a toda la comitiva del club.

“Esperamos que todo este dispositivo que tenemos con más de 1.000 hombres sea preventivo. Queremos que sea una celebración muy tranquila. Para esto estamos preparados, tenemos el Puesto de Mando Unificado y trabajamos todos los aspectos de este partido y para el próximo domingo”, dijo general Javier J. Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana.

Los menores de 5 años podrá ingresar a tribuna Norte y caminantes a tribunas Occidental y Oriental. En el caso de la tribuna Sur solo se habilitó ingreso para mayores de 14 años.

“En general toda la ciudad se ve movilizada por esta fiesta. La mayoría de estos hinchas, de los nuevos, en los barrios, en muchos puntos de la ciudad son los jóvenes con los que trabajamos y para los cuales el fútbol es una motivación. En una celebración estamos dispuestos a llevar ese mensaje desde la Alcaldía de Medellín”, dijo Santiago Bedoya, secretario de Juventud.