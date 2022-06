Esta es la nacionalidad que tiene Gustavo Petro además de la colombiana

En medio de la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente que tendrá Colombia, varios datos curiosos traen a colación en redes sociales para conoce al candidato, del cual se han realizado cientos de biografías. Sin embargo, uno de los detalles poco conocidos de Petro es que no solo tiene nacionalidad colombiana.

El dato que más ha generado curiosidad entre seguidores y detractores del presidente electo ha sido su lugar de nacimiento, lo cual generó controversia en redes sociales por los señalamientos hechos por el senador de Dignidad, Jorge Enrique Robledo.

A pesar de que lo que se conoce es que el presidente nació en Ciénaga de Oro, Robledo lo cuestionó porque su registro civil de nacimiento está registrado en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. El presidente electo tuvo que salir a aclara en varios medios de comunicación que sí nació en Ciénaga de Oro, pero que el registro civil está en Zipaquirá por diligencias y papeleos.

Petro admite que su cédula de ciudadanía sí “dice Zipaquirá. En ese entonces no había fax ni nada de eso, entonces cuando pedían los papeles del colegio, a mi mamá le quedaba muy difícil irse a Ciénaga de Oro y sacarlos, por eso ella hizo el registro de nacimiento en Zipaquirá, a donde llegué a los 10 años”, dijo entonces a El Tiempo.

Otro de los datos que resalta del presidente electo para el periodo 2022-2016 es que tiene, además, nacionalidad italiana. Durante el año 2018, aseguró en varios medios de comunicación que tiene esta otra ciudadanía y que por eso no necesita visa para visitar este país, en donde vive (o vivió) su hijo Nicolás Petro. De hecho, allí habría sido donde se contagió, en los últimos meses, de Covid-19 y entró en cuarentena “Eso no me preocupa. He tenido mucho tiempo la visa, yo soy también ciudadano italiano. Si yo soy ciudadano italiano no necesito visa. En la época de mis denuncias me dieron una visa de 17 años, yo no tengo problemas por eso”, dijo a la periodista Vicky Dávila ese año.

A pesar de que el presidente es de Colombia, en varias ocasiones ha comentado que tiene raíces italianas, recordando además que es primo en tercer grado de Noel Petro, músico conocido por su canción ‘El Burro Mocho’.

