Monumental trancón en Bogotá por represamiento de camiones en relleno Doña Juana

Desde la madrugada de este lunes, en el relleno sanitario, Doña Juana, ubicado al sur de Bogotá, se presenta una fuerte congestión vehicular, ante el represamiento en el ingreso de los tractocamiones, encargados de recoger todas las basuras en la capital.

“El ingreso al relleno sanitario está en obra. Entonces una de las básculas, cuándo molesta o está dañada, es lo que genera la congestión, sobre todo en la noche. Antes nos demorábamos entre 40 minutos y una hora (entrando y saliendo). Actualmente debemos esperar más o menos tres horas”, aseguró Oscar Villamil, trabajador del relleno, en entrevista para el medio Radio Nacional.

En videos se ve como los conductores de los vehículos tienen que esperar en la vía que solo cuenta con dos carriles. Lo que ha generado retrasos hacía la Vía al Llano, además desde y hacía la localidad de Usme.

Asimismo, trabajadores indican que estos retrasos no solamente afectan a la movilidad, si no en la recolección óptima de los residuos. Por ello piden soluciones para que esto no vuelva a ocurrir.

“Estos carros hacen doble viaje. Si usted está saliendo 10, 12 o 1 am, usted está terminando su ruta a las 4 o 5 de la mañana. Y los que entran a turno del día, normalmente tomaban los carros a las 4:30am”, aseguró otro operario para Noticias Caracol.

Te puede interesar: 34 países han confirmado su presencia en la media maratón de Bogotá 2022

Hasta el momento la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, no se ha pronunciado sobre por qué el daño de la báscula que ha generado retrasos, si ya se encuentra en mantenimiento y que medidas a futuro tomarían para que este hecho no vuelva a ocurrir.

Según datos de la entidad, Doña Juana, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar y que tiene una vida útil hasta 2023, recibe por día 6.500 toneladas (Ton) de basura aprovechables, no aprovechables y orgánicos. Tan solo el año pasado, alrededor de 2.924.997 toneladas recibió el relleno.