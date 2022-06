Sebastián Yatra dejó un momento el canto para ser jurado de votación

Sebastian Yatra. Así fue la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2022. / Foto: AP (Jae C. Hong/Jae C. Hong/Invision/AP)

El presidente de la República, Iván Duque, votó a las ocho de la mañana en su puesto de votación número uno, ubicado en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Dando oficialmente la apertura en el país, a los escrutinios de la segunda vuelta.

“Viva la democracia de Colombia.”, dijo el mandatario antes de insertar su voto en las urnas. Y luego enfatizó: “Tenemos que ir a las urnas sin miedo a elegir al próximo presidente del país”.

En el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, en España, 75.000 personas, del total de 160.000 colombianos, también están ejerciendo su derecho al sufragio en el país europeo.

Y en una de las mesas se encuentra el artista colombiano, Sebastián Yatra, quien es jurado de votación en esta jornada electoral.

El artista posó en una foto sonriendo junto a su compañero de mesa y en otro video, publicado por el periodista, Enrique Rodríguez, captó el momento en el que contaban los votos. “En el centro de votación en Madrid de #EleccionesColombia uno de los jurados de mesa es @SebastianYatra”.

Y aquí @SebastianYatra realizando el recuento de mesa electoral en Madrid #EleccionesColombia2022 pic.twitter.com/nnNiGUxGJc — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) June 19, 2022

El intérprete de ‘Dos Orugitas’ durante los Premios Oscar, canción que hizo parte de la película de Disney, ‘Encanto’, en entrevista con el medio RCN, habló en primer lugar sobre la situación política que vive el país.

Te puede interesar: ¿Qué pasa con el voto el blanco en las elecciones presidenciales 2022?

“Nos la jugamos absolutamente toda. Yo el entrego todo a Dios. Se que nuestro país va a salir adelante: juntos, unidos. Y esta es una oportunidad para unirnos más que nunca (...) superar obstáculos y no repetir lo mismo que siempre hemos hecho”.

Y luego invitó a los colombianos a ejercer su derecho al sufragio y no votar en blanco. “Siento que pase lo que pase hoy, va a haber un cambio y es importante que salgamos a votar y que no votemos en blanco porque finalmente votar por esa opción y no votar, es lo mismo. Y es dejar que otra gente tome la decisión por nosotros”.

Artistas como Karol G, también se han unido y ha motivado a los colombianos para que asistan a las urnas. “Mañana TODOS A VOTAR, Colombia. Hágale pues… por la tierrita que se merece todo”, publicó este sábado en su cuenta de Instagram.

En el exterior, 972.764 colombianos inscritos, están habilitados para elegir al nuevo presidente de la República. Jornada que inició desde el 12 de junio, con la apertura del puesto instalado en el Consulado en Nueva Zelanda y que finaliza este domingo.