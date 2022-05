¿Qué pasa con el voto el blanco en las elecciones presidenciales 2022?

El próximo domingo, 29 de mayo, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Para muchos ciudadanos no es claro qué pasa con el voto en blanco si en un escenario llegara a ganar, aquí le contamos.

¿Qué es el voto en blanco?

De acuerdo con la sentencia C - 490 de 2011 de la Corte Constitucional el voto en blanco es “(…) una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos (…) el voto en blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector (…)”.

Eso quiere decir, que el voto en blanco es la expresión que tienen los ciudadanos para indicar que ninguno de los candidatos que están en la contienda lo representa.

¿Qué efecto jurídico tiene el voto en blanco?

La Constitución Política de Colombia establece el efecto jurídico del “voto en blanco” en el parágrafo 1 del artículo 248 y dice: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

¿Cómo se vota en blanco?

El ciudadano debe marcar únicamente la casilla del voto en blanco que encontrará en la tarjeta electoral para la elección de presidente y vicepresidente, que se realizará el próximo el 29 de mayo.

¿Es cierto el mito que el voto en blanco se suma al candidato con la mayor votación?

Es un mito es falso. De acuerdo con la Registraduría el voto en blanco no se suma al candidato que obtenga la mayor votación en las elecciones, este se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato.

¿Si gana el voto en blanco, se repite la elección?

Según el parágrafo 1 del artículo 258 de la Constitución Política, modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, dice que “deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

¿Qué se necesita para repetir la elección?

Para repetir la elección se necesita la mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1 de los votos válidos.

¿Para la elección del 29 de mayo se inscribió algún comité promotor del voto en blanco?

Para la elección de presidente y vicepresidente de la República el próximo 29 de mayo no participará ningún comité que promueva el voto en blanco.