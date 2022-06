Yo no me casé o me acosté con el dueño: Karla Arcila de RCN a Verónica Alcocer

En medio de la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales, los candidatos intensifican el debate y las campañas políticas aumentan sus esfuerzos para poder abarcar votos el próximo 19 de junio. Esta vez, la directamente implicada es la esposa del candidato del Pacto Histórico Gustavo Petro, Verónica Alcocer.

Un nuevo fragmento de los llamados ‘petrovideos’ revelados por la Revista Semana que exponen varias estrategias de campaña del Pacto Histórico y grabaciones a las reuniones virtuales y presenciales del candidato y su equipo de trabajo, mostró a Verónica Alcocer refiriéndose a las periodistas mujeres en los medios de comunicación.

En la grabación de una reunión virtual se oye decir a un hombre que Alejandra Villamizar, periodista de Noticias Caracol y La Luciérnaga de Caracol Radio se casó con el dueño de los (inaudible). Cabe mencionar que la mujer está casada con uno de los dirigentes de Prisa, grupo dueño de Caracol.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose/comiéndose (no es claro el audio) con los dueños, pa eso entran ahí, pa’ qué crees...”, dice Verónica Alcocer en la reunión virtual.

Sus declaraciones no han caído para nada bien en el gremio de las mujeres periodistas, pues varias se han pronunciado defendiendo a Alejandra Villamizar y además, sacando sus historias a relucir. Este fue le caso de la periodista de RCN, conductora de RCN Mundo y RCN Radio, además de ser presentadora en NTN24.

La periodista le respondió a Alcocer contando su historia y diciendo que tras 18 años de reportería hoy es conductora de un programa de radio y “no me casé o me acosté con el dueño”, según dijo.

“Mamá soltera a los 19 años, vendedora de ropa, de platería, mesera en una pizzeria, logré estudiar con mucho esfuerzo, y tras más de 18 años de reportería de andén y sereno, hoy soy conductora de un programa de radio, presentadora de tv, y no me casé o me acosté con el dueño”, dijo en sus redes sociales.

“Pido sinceras disculpas a las periodistas que les haya ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto, que no representan mis ideas. Respeto a las profesionales y trabajo para fomentar que se respeten y valoren a todas las mujeres del país”, fue el corto comunicado con el que la esposa de Petro pidió disculpas por las declaraciones y reiteró que esto es una filtración deshonesta de la campaña del candidato.