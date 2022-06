El regaño de Verónica Alcocer a su esposo Gustavo Petro por su campaña

En medio de la campaña para las elecciones presidenciales en segunda vuelta, que se disputará entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, se conocieron diferentes filtraciones de la campaña del candidato del Pacto Histórico que han sacudido las redes sociales y los medios de comunicación en los últimos días. Un fragmento más fue revelado por Semana en donde la protagonista es la esposa del candidato, Verónica Alcocer.

En el nuevo fragmento revelado por Semana, mismo que reveló las filtraciones de la campaña sucia que habría impulsado el Pacto Histórico en contra de otros candidatos, se puede escuchar a Verónica Alcocer haciendo parte de una de las reuniones de la campaña.

En la grabación se ve al candidato Gustavo Petro sentado en un mueble en medio de una llamada de Zoom, en la cual hay otras personas. En el lugar en donde está el presidenciable se oye a la mujer de fonod referirse a la campaña y comentar que él es muy “terco”.

“A él no le pueden cambiar ni la forma de vestir, porque se ha intentado, ni su discurso porque no es él”, son algunas de las palabras que se le escucha a Alcocer. Además, también cuenta que “inclusive cuando estaba tan quieto, tan mudo, y las calles encendidas, yo le decía que ‘¿Tú qué haces tan quieto, tú dónde es que estás? Ese no eres tú‘”.

Además, en la grabación a la mujer también se le escucha compararlo con el excandidato Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza. “O sea, tú vas a tratar de ser un Fajardo, a ver ballenas, me escondo, me meto no sé dónde. Ese no eres tú”, se le escucha decir en la reunión también.

Al respecto, Alcocer también comentó que era necesario que Petro se pronunciara. “Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (...) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco”, decía.

Adicionalmente, a la gestora y esposa del candidato también se le escucha decir que su esposo estaba muy terco. “En la terquedad yo creo que los expertos son los que tienen que guiar, porque aquí nadie tiene la última palabra. Aquí nadie es sabio, nadie quiere imponerle voluntades, pero si él quiere ganar le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer. Digamos, si el concepto es ganar. Porque si el concepto es volver a intentar una campaña presidencial pues ya no estamos, ya no es tiempo”.

De igual forma, a Alcocer se le escucha decir que quienes no están votando por él son amas de casa estrato 3. “No están votando por ti por el tipo de mensaje que das. Entonces la manera ¿cómo se transmite el mensaje en esos sectores? No puede ser lo mismo que a los jóvenes. Tienes que hacer perder el miedo, ¿cómo se hace perder el miedo en esas madres y en otras madres de estrato 5?”, dice.

“No podemos despreciar los votos, porque nos vamos a volver a equivocar. Con el respeto de mi señor marido, él en esto es bastante terco, bastante testarudo, bastante izquierdoso”, concluye en la grabación.