Las 10 frases más polémicas del candidato presidencial Rodolfo Hernández

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha sido considerado como un figura destacada en medio de la campaña presidencial, pues escaló en las encuestas rápidamente y ahora se disputa la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro. En Publimetro Colombia le contamos las 10 frases más polémicas del candidato que le han jugado en contra en medio de la carrera electoral.

Las encuestas reveladas este último fin de semana muestran que los resultados podrían ser inciertos hasta el momento, pues en algunas ha liderado el exalcalde de Bogotá y en otras el exalcalde de Bucaramanga.

“Cállese la boca ¡Miente hijuep*!”: durante su alcaldía en Bucaramanga

La frase proviene de uno de los escándalos por lo que más se le conoce al candidato y exalcalde de Bucaramanga, cuando le le dio al concejal John Jairo Claro en su despacho. Hernández se dirigió al cabildante y le dijo que “es un sinvergüenza” y que “se hizo elegir diciendo mentiras”, sonando exaltado y señalando constantemente al concejal. “Cállese la boca”, le decía el concejal en medio de la álgida discusión, que continuó entre señalamiento y señalamiento. Luego, en video se ve al alcalde decirle “¡Miente hijueputa!”, dándole seguidamente una cachetada.

“Soy seguidor de un gran pensador alemán: Adolf Hitler”

El candidato dijo a RCN Radio en el año 2016 que era seguidor del dictador alemán Hitler. “Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler”, fueron sus palabras exactas y siguió diciendo que de él tomó la recomendación que sugiere hacer cosas diferentes cada vez: “no pretenda que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo”.

“Frente a lo de Hitler pido mil disculpas, cualquiera tiene un lapsus y me equivoqué. La frase no era de él, era de Einstein. Pido mil disculpas a la comunidad judía y a todo el pueblo colombiano”, fueron sus palabras posteriores en el año 2021 en donde dijo que había tenido un lapsus.

“Las venezolanas son una fábrica de hacer ‘chinitos’ pobres”

Hablando en una entrevista sobre la atención a la población venezolana, durante su alcaldía de Bucaramanga, el candidato acudió a declaraciones xenófobas contra las mujeres de esta nacionalidad. “Los partos que han tenido son como 400 al año, eso es una fábrica de hacer chinos pobres”, dijo en entrevista, en la cual también explicó que solo pudo ofrecer atención esencial a las mujeres venezolanas por falta de recursos.

“Aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos”: sobre población venezolana

Otras declaraciones que brindó en 2017 muestran rasgos de xenofobia, pues comentó que la población venezolana que llegaba a Bucaramanga eran “los limosneros, la prostitución y los desocupados” pero que “tocaba” recibirlos. ““Aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos así como Venezuela recibió a más de cuatro millones de colombianos”, fueron sus palabras.

“Me limpio el cul* con esa ley”

Estas declaraciones son extraídas de una grabación realizada por una exsecretaria que tuvo el actual candidato, en la cual habría sido maltratada por él. “Usted si es complicada, huy, jueputa”, dice el candidato dirigiéndose a ella. “Ingeniero, es que esa es la parte legal”, justifica ella, explicándole al candidato. La conversación continúa.

- No, nada, cero, póngale ‘Manolo’.

- No, ingeniero, toca que me lo autorice por escrito, hágame el favor, por jurídica, no hay ningún inconveniente.

- ¿Y dónde dice que no se puede?

- En la Ley, lo impide.

- Bueno, me limpio el culo con esa ley.

- Bueno, toca entonces que sumercé me autorice...

- No, la voy a echar hoy. Va a ver, chao.

- Bueno, ingeniero, lo que usted diga.

“El mejor negocio del mundo es tener gente pobre”

El actual candidato ha dado también de qué hablar por su declaraciones desde la perspectiva empresarial. “Necesitamos que los empresarios entiendan que el mejor negocio del mundo es tener gente pobre”, fueron sus palabras en una transmisión en vivo para redes sociales. Igualmente, en una entrevista en la Revista Semana, el candidato también reforzó que “a los ricos les va mejor cuando los pobres tienen plata en el bolsillo, porque los ricos son los que arman la producción, los que hacen la oferta de bienes y servicios. Los pobres son consumidores”.

“¿Para el Vichada?, ¿Eso qué es?”

En redes sociales al candidato presidencial también le criticaron que no sabía dónde quedaba Vichada, departamento ubicado al oriente del país y que tiene como capital al municipio de Puerto Carreño. El candidato pecó por ignorancia cuando un ciudadano de El Morichal se le acercó para pedirle un saludo a los habitantes de Vichada. “¿Para el Vichada?, ¿eso qué es?”, fueron las palabras que quedaron registradas del candidato.

Cuando el ciudadano le explicó, el candidato ahora sí mandó el mencionado saludo. “¡Ah, bueno! Para Puerto Carreño, en el Vichada, un saludo muy especial y los invito a que me acompañen el próximo 29 de mayo en las elecciones ¡Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández! ¡No los voy a defraudar!”.

“El uno se dejó manosear por Gaviria y el otro se dejó manosear por Vargas”: sobre los hermanos Galán

Un nuevo video muestra su opinión sobre los hermanos Galán, quienes decidieron brindarle apoyo para las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Después de una reunión, precisamente con Juan Manuel Galán, se le escucha diciendo varias cosas sobre él, como que es corrupto y además es un “manoseado”.

“Lo han manejado muy mal. Eso de que el hermano de Galán sea embajador, primo de cónsul, sobrino de viceministro y el otro asesor del gobernador, cada uno en un partido distinto, muy mal manejado. El uno se dejó manosear por Gaviria y el otro se dejó manosear por Vargas”, fueron sus palabras.

“Lo que no me pueden preguntar son estupideces”: a periodista

Una polémica se desató cuando una periodista le preguntaba en medio de una álgida entrevista y el candidato se molestó. “Me preocupa que no le podamos preguntar porque usted no va a ir a debates”, lo cuestionó la periodista de Radio Nacional. A esto, el candidato respondió que “Ahora usted inventó que no me pueden preguntar(…) lo que no me pueden preguntar es estupideces”.

“Esta actitud no solo impidió que los periodistas siguieran entrevistando a Hernández, sino que los estigmatizó. Estas afirmaciones, que no tienen sustento, estimulan el descrédito y la narrativa contra la prensa que se ha querido implantar en elecciones”, indicó la Fundación para la Libertad de Prensa sobre sus declaraciones.

“Son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos”

En una álgida entrevista el candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo que: “No me voy a aliar con nadie, son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos”. Al respecto el exalcalde de Bucaramanga se refirió a los candidato diciendo que “Petro tiene argumentos y los respeto, pero no me voy a aliar ni con Petro, ni con Fajardo ni con Uribe, ni con el perro, ni con el gato”.