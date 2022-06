OMS estudia si viruela del mono se puede propagar por vías de transmisión sexual

El 24 de mayo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que la viruela del mono se puede propagar de una persona a otra a través del contacto físico cercano, incluido el contacto sexual. Sin embargo, en ese momento, aseguraron desconocer si se podía transmitir por vías de transmisión sexual (por ejemplo, a través del semen o los fluidos vaginales). “El contacto directo de piel con piel con lesiones durante las actividades sexuales sí puede propagar el virus”, dijo la organización.

Ahora, días después, Catherine Smallwood, responsable de investigar la enfermad en la Oficina Regional de la OMS, le dijo a la agencia Reuters del hallazgo del virus en el semen de algunos pacientes. “Estamos indagando en este momento”, dijo Smallwood.

Los casos fueron reportados en Alemania y por científicos del Instituto Spallanzani en Italia, quienes también indicaron que en una de las muestras analizadas, el virus al parecer era capaz de infectar a otra persona y replicarse.

La experta ha indicado que la recomendación desde la OMS y la European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) es que aquellas personas que hayan sido confirmadas con el virus, eviten tener relaciones sexual. Y quienes son sospechas o aún no lo han superado, utilicen preservativo. “No sabemos si puede ser transmitido sexualmente, simplemente no lo sabemos”, enfatizó.

Te puede interesar: Secretario de salud aseguró que no hay presencia de viruela del mono en Bogotá

¿Hay casos del virus en Colombia?

Según el Instituto Nacional de Salud-INS, hasta el momento en el país no hay sospecha ni confirmación de un caso de este tipo de viruela.

Por su parte, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que en el marco del Reglamento Sanitario Internacional realizado el 20 de mayo realizaron una evaluación del riesgo en la que se concluyó que, en ese momento, dicha evaluación permitió señalar que el nivel del riesgo es moderado, por lo que se requieren medidas de seguimiento y control, atendiendo las recomendaciones de la OMS.

“Esta evaluación se realizará de nuevo conforme cambie la evidencia científica o se tengan más reportes e información relacionada con el comportamiento de este virus”, agregó Cuéllar.