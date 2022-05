Viruela del mono: No será una pandemia, pero es un virus de cuidado

Durante el fin de semana, en Colombia el Instituto Nacional de Salud (INS) descartó un posible caso de viruela Símica o “del mono” como mundialmente se le conoce. Sin embargo, ha despertado preocupación que Bélgica ya es el primer país en declarar cuarentena ante el incremento de casos de este virus. Dado que en el momento no se tiene certeza científica sobre las razones por las cuales la enfermedad está circulando fuera de África, de donde es oriundo, hay que mantener las medidas de prevención.

Por eso la profesora Gloria Ramírez Nieto, coordinadora del Laboratorio de Virología Animal de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), aseguró que “la posibilidad de que el virus llegue a Colombia es baja, pero probable, por lo que se debe actuar rápido y prevenir”.

“La preocupación ante este tipo de infecciones virales es que todavía no se ha podido establecer cuál es la razón por la que han aparecido casos en países en donde no se habían reportado nunca. Aún es muy pronto para tener certeza, porque a partir del 7 de mayo se empezaron a registrar más casos, lo urgente es determinar el origen”, indicó la experta.

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que se puede trasmitir de animales a humanos y propagarse entre las personas a través del contacto estrecho.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad ha sido confirmada en 17 países, la mayoría europeos. Por eso los expertos no descartan que llegue a Colombia e indican que hay que mantenerse alertas.

El INS hace seguimiento en el país a casos sospechosos de enfermedades que pueden producir lesiones similares como la varicela, pero se tiene la tarea de establecer que estas no representan un riesgo mayor. “La capacidad de inseminación o transmisión no será tan alta si se identifica a la persona que esté infectada y se puede contener o restringir para que los demás no estén expuestos. En la medida en que estén diagnosticados a tiempo se puede contener”, mencionó la profesora Nieto.

El doctor Manuel Antonio Vargas Córdoba, médico cirujano de la UNAL y virólogo, explicó que es poco probable que la viruela del mono pueda convertirse en una nueva pandemia, sobre todo porque es muy difícil de transmitir de persona a persona, a diferencia del coronavirus, pero sí es un virus de cuidado.

“Aunque no hay una vacuna contra esta enfermedad, la vacuna contra la viruela protegida podría ser efectiva. En estos casos no se requerirá una vacunación universal, sino únicamente para controlar el brote epidémico en las personas que se hayan estado expuestas al virus”, dijo.