Finalmente tendrá que haber un cara a cara entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Faltando poco menos de cuatro días para que se disputen las elecciones presidenciales, un juez del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela ordenando a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistir a debates presidenciales.

La tutela acogía la vulneración del derecho fundamental de la ciudadanía a “participar en la conformación del poder político”, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política. Según el fallo y como medida inmediata, tanto el candidato del Pacto Histórico y el aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en 48 horas siguientes a la notificación del fallo, o sea hasta este jueves en la noche, deben tener un encuentro cara a cara en “un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos señalen en la solicitud”.

El tribunal emitió su fallo a favor de los ciudadanos Alcides Enrique Arrieta Cueto, Jaime Mejía López, Laura Marcela Mosquera Giraldo, Jorge Luis Bedoya, Whenddy Vanessa Mahecha Carvajal, Catalina Del Pilar Sánchez Daniels y Luis Mauricio Urquijo Tejada. Una de las tutelantes, la abogada Sánchez Daniels se pronunció al respecto y comentó que esta acción judicial no tiene intereses políticos y también recordó que esta misma acción la realizó hace cuatro años.

“No es que me apasione con uno u otro candidato, esto ya lo había presentado hace cuatro años. Estuve hace como mes y medio en un evento en El Tesoro, en Medellín, fue muy reprochable que, en ese momento, Petro que estaba liderando la candidatura se negara a asistir a los debates”

De igual forma, la abogada señala que es necesario que las posiciones confrontadas de ambos candidatos se den para avanzar de una manera progresista y que es perjudicial para la democracia que los candidatos no se midan en debate, ya que esta dinámica permite mejorar la evaluación por parte de la ciudadanía con el objetivo de definir su voto para este domingo 19 de junio.

“La tutela parte de la premisa que en los debates presidenciales uno no solamente puede ver a la persona y escucharla hablar sobre sus propuestas, sino que además también puede empezar a revisar el carácter de las personas. Apreciar la forma en que enfrentan preguntas que no se esperan, en un contexto menos libreteado, en un formato que facilita mayor imparcialidad”, agregó la abogada.

Recordemos que la decisión judicial del Tribunal Superior de Bogotá también rememoró cuando el candidato Gustavo Petro se negó a asistir a debates presidenciales, hace pocas semanas. El presidenciable exponía que no volvería a debatir “hasta que no se garantizara la transparencia del voto” de cara a la primera vuelta de elecciones presidenciales de este año.

A pesar de esto, para esta segunda vuelta, el candidato se ha mostrado altamente interesado en asistir a un debate e incluso varias movidas desde el sector político del Pacto Histórico trataron hacer que Rodolfo Hernández se viera obligado a asistir a un debate. La excongresista y exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, envió una carta al Consejo Nacional Electoral, en la cual se exponen varias apreciaciones por las cuales el candidato Hernández debería presentarse en debates, comenzando por la obligación consignada en la Ley 996 del 2005, que en su artículo 23 exije a los candidatos que participen con sus propuestas en estos espacios de alcance nacional, que tienen el derecho de escuchar sus programas y propuestas.

“Hace 4 años Iván Duque se negó a ir a debates con Gustavo Petro en segunda vuelta y miren el derrumbe en el país. No podemos permitir que ocurra lo mismo. Señores del CNE, acojan nuestra solicitud, que el señor Hernández asista a los debates es nuestro derecho como ciudadanos”, dijo la excongresista.

Por su parte, el candidato Hernández ha insistido en varias ocasiones en que no asiste a debates por la premura del tiempo. De hecho, a los últimos debates presidenciales no ha asistido por esta razón y también reiteró que no asiste porque termina reflejando que es incapaz de dominar los temas por las condiciones de apuros del debate.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, dijo.

Adicionalmente, en un comunicado, el candidato expresó que “no asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio. Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia”.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro respondió al fallo del juez en Bogotá para que se lleve a cabo un cara a cara obligatorio señalando que “está listo” para debatir. “La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”, fueron las palabras exactas del candidato por medio de sus redes sociales.

Por su parte, en las últimas horas, el candidato Hernández no se ha pronunciado al respecto de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que se espera que acate la decisión judicial en las próximas horas, en donde se le ordena debatir con el candidato Petro a través del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) bajo mutuo acuerdo, el cual deberá durar 60 minutos.