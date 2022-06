Campaña de Petro busca que Rodolfo vuelva a debates con carta al CNE

En las pasadas elecciones en primera vuelta, los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro fueron elegidos por la ciudadanía colombiana para enfrentarse en una segunda vuelta, tras la cual se conocerá el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, el candidato Rodolfo Hernández ha comentado que no asistirá a debates presidenciales, pero la campaña de Gustavo Petro quiere exigir que asista.

El candidato ha insistido en varias ocasiones en que no asiste a estos eventos por la premura del tiempo. De hecho, a los últimos debates presidenciales no ha asistido por esta razón y también reiteró en Blu Radio que no asiste porque termina reflejando que es incapaz de dominar los temas.

“A debates de un minuto o dos yo no voy. Le preguntan a uno por la reforma tributaria y la tiene que exponer en dos minutos, el tiempo no alcanza. Queda uno a mitad de camino y después dicen que no soy capaz de dominar los temas”, dijo.

Sin embargo la excongresista y exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, envió una carta al Consejo Nacional Electoral, que busca que el candidato Rodolfo Hernández tenga que asistir a debates, para exponer sus ideas y compararlas con las de Gustavo Petro.

Robledo envió una carta en la cual se exponen varias apreciaciones por las cuales el candidato Hernández debería presentarse en debates, comenzando por la obligación consignada en la Ley 996 del 2005, que en su artículo 23 exije a los candidatos que participen con sus propuestas en estos espacios de alcance nacional, que tienen el derecho de escuchar sus programas y propuestas.

“Hace 4 años @IvanDuque se negó a ir a debates con @petrogustavo en segunda vuelta y miren el derrumbe en el país. No podemos permitir que ocurra lo mismo :señores @CNE_COLOMBIA acojan nuestra solicitud que el Sr Hernández asista a los debates,es nuestro derecho como ciudadano !”, dijo la excongresista.

De igual forma, Robledo acota que la misiva enviada al CNE también tiene qué ver con el contraste de las propuestas que ha expuesto el candidato Hernández por medio de sus redes sociales en los últimos días y las propuestas consignadas en el programa de gobierno que presentó desde un principio.

Por último, la exfórmula vicepresidencial acota que “estamos denunciando como mujeres el carácter misógino y machista de las declaraciones que ha estado expresando el candidato. Sabemos que el machismo mata. Esas expresiones despectivas y de total desconocimiento a la dignidad de las mujeres pone en riesgo sus vidas”.

Para ser enviada a la autoridades electoral del país, la excongresista firmó esta petición, al igual que Diana Otavio Morales, Juana Afanador, Viviana Vargas Vives, Marta Lucía Ortíz Cárdenas y Ana María Sánchez Ospina.