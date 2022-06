“Marbelle, una de las pocas artistas con sentido común”: Miguel Polo Polo

En menos de seis días, los colombianos asistirán a las urnas para elegir el próximo presidente por cuatro años. Rodolfo Hernández, por la Liga de Gobernantes y Gustavo Petro, por el partido Pacto Histórico, fueron los dos aspirantes que estarán en el tarjetón para la segunda vuelta.

Frente al panorama que vive el país, no solo políticos o expertos han hecho parte del debate. Artistas también han expresado públicamente su apoyo por alguno de los dos candidatos presidenciales. Este es el caso de la cantante Marbelle que en varias ocasiones, a través de su cuenta en Twitter, no solo ha anunciado su voto por Hernández, si no también se ha despachado contra los seguidores de Petro.

“Me voy el día que me dé la gran put* gana”, escribió en su red social cuando algunos usuarios le respondieron con alegría ante su anuncio de irse del país, si Gustavo Petro ganaba las elecciones.

No solo ciudadanos han sido objeto de sus comentarios, también Francia Márquez, fórmula vicepresidencial, fue víctima de racismo por parte de la cantante. Pues en varias ocasiones se ha referido a ella como ‘King Kong’ o “A Francia le quieren quitar el bigote con láser … tampoco les gusta la tecnología”, cuando la también lideresa ambiental fue objeto de amenazas durante un evento en el centro de Bogotá.

Ahora Marbelle y Miguel Polo Polo, simpatizante del partido de derecha, Centro Democrático y exaspirante por la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas, cruzaron un par de trinos, donde Polo le expresó su admiración y cariño a la artista.

“@Marbelle30, una de las pocas artistas con sentido común en Colombia. Entre tanto cantante y actor petrista hueco, ella es luz y saca la cara por su gremio. Abrazos”. “Abrazos, admiración y ¡mucho respeto! Gracias”, le respondió Marbelle.

Por este cruce de trinos, internautas les han respondido desde “ajajajajaja ella es artista lo que usted es de senador”. “Me gusta su sentido del humor”. Hasta: “¿En que burbuja vive esta gente?